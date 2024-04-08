Окупантам доведеться обирати: військовий аналітик про ситуацію на Донбасі

Командування противника продовжує докладати значних зусиль для досягнення, так званих «проміжних» цілей, у рамках підготовки оперативної наступальної операції на Краматорському напрямку. Зокрема, воно намагається створити умови для обходу та охоплення Краматорська з південно-східного напрямку, тобто — вийти у район Костянтинівки. Однак, очевидно, що досягнення цієї мети, як мінімум, пов'язано із необхідністю вирішення інших двох найближчих завдань — взяти Часів Яр та відсунути наші війська південніше Бахмуту, тобто відтіснити з рубежу Кліщіївка — Андріївка, пише військовий оглядач Костянтин Машовець.

ВІДЕО ДНЯ

«Командування угрупування військ противника «Юг» саме на цих питаннях, на даний момент, концентрує свої основні зусилля. Маю на увазі тієї частини цього угрупування, яке оперує північніше Торецького напрямку. На даний момент тут діють частини та підрозділи 2-го та 3-го армійських корпусів, а також декілька зведених частин й підрозділів російського, так званого «Добровольческого корпуса» (ДК), посилених угрупуванням повітряно-десантних військ та окремими підрозділами 8-ї загальновійськової армії, частина військ якої зараз оперує на Кураховському напрямку. Лише на Краматорському напрямку (без врахування Сіверського, де також діють війська УВ «Юг») на даний момент противником зосереджено:

до 15-и формувань розміром «бригада» (окремих мотострілецьких, десантно-штурмових, зведених бригадних тактичних груп військових баз),

до 14-и полків (мотострілецьких, парашутно-десантних, танкових й навіть окремого полку морської піхоти),

приблизно до 12−13 формувань розміром «батальйон» — в основному типу добровольчих формувань БАРС зі складу ДК.

В резерві першої черги на Краматорському напрямку у противника перебуває ще 2 мотострілецьких полку".

Ситуація на Краматорському напрямку продовжує залишатися досить складною. Противник, не зважаючи на втрати, продовжує інтенсивні атакуючі та штурмові дії по наступним напрямкам та ділянкам, констатує оглядач. Чергова спроба активізації противника у бік міста Часів Яр розпочалась ще 4-го квітня й триває.

«Противник активно намагається пробитися у східну частину міста Часів Яр, яка розташована східніше каналу Сіверський Донець — Донбас, діючи, як через лісовий масив, так й вздовж дороги 00506. Поки, темпи просування противника не дозволяють казати про те, що його командування таки досягне сформульованих мною вище «проміжних» цілей до кінця весни — початку літа. Й таким чином, зможе приступити до безпосередньої підготовки та організації великого наступу у бік Слов'янська та Краматорська з півдня та південно-сходу. Однак, судячи з всього, воно докладає для цього значних зусиль. По суті, противник зосередив на Краматорському та Сіверському напрямках більшу частину всього угрупування військ — два армійських корпуси (2-й та 3-й), угрупування ПДВ (2 повітряно-десантні дивізії — 98-а та 106-а) а також головні сили ДК.

РЕКЛАМА

Навіть взяття Часового Яру буде коштувати противнику «отнюдь недешево», це — лише пів справи. Для того, аби організувати ефективні наступальні дії на Дружківку та Краматорськ з південного сходу, противнику потрібно буде, так чи інакше, прорватися у Костянтинівку й захопити її.

Це виглядає у порівнянні із нинішнім повзучим наступом на Часів Яр взагалі «сверхзадачей» для російських військ".

РЕКЛАМА

На думку Машовця, з тим набором сил й засобів, якими противник, на даний момент, оперує у складі УВ «Юг» та «Центр», поступово наближається момент, коли його командування буде вимушене обирати щось одне — або готуватися до наступу у бік Краматорська та Слов'янська, або вирішувати проблему Кураховсько-Вугледарського виступу.

«Одночасне ведення наступу на двох рознесених оперативно-тактичних напрямках (Краматорському та Покровському), чим далі — тим буде складнішим, для противника.

РЕКЛАМА

Перші ознаки наближення цього моменту вже з'явились".

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з Юрієм Гудименком, який вважає, що для росіян зараз відкрилося вікно можливостей, і вони будуть намагатися ним скористатися.

135

Читайте нас у Facebook