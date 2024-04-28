Раковина сяятиме кілька тижнів, а унітаз пускатиме сонячні зайчики: секретні трюки для чищення сантехніки

Санвузол потрібно прибирати майже щодня, адже в унітазі та раковині мікроби швидко поширюються.

Взагалі унітаз є одним з найбільш важливих місць для ретельного чищення, пише Ukr.Media.

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Але господиням необов'язково купувати дорогі засоби для чищення, можна легко приготувати ефективний засіб самостійно.

Для приготування знадобляться цедра лимона, чашка лимонної кислоти, харчова сода та кілька крапель ефірної олії. Просто поєднати всі компоненти, щоб отримати кілька невеликих таблеток. Цей продукт можна зберігати до двох тижнів у скляній тарі.

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Застосування цього засобу — процес максимально простий. Одну таблетку кинути в унітаз на ніч і вранці залишиться тільки вимити його щіткою.

Важливо зазначити, що такий засіб для чищення створює реакцію, яка видаляє найскладніші забруднення. А цедра та ефірна олія надають додаткового аромату і наповнюють ванну кімнату приємним запахом. Зовнішню поверхню унітаза варто протерти за допомогою чистої вологої ганчірки.

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Такий засіб є чудовою альтернативою комерційним мийним засобам, дає змогу заощадити час і гроші.

Ще один лайфхак допомагає вирішувати проблему вапняного нальоту в унітазі, ванній або раковині, які можна видалити за допомогою простих засобів.

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Багато хто думає, що для «боротьби» з ними потрібно мало не щодня чистити сантехніку. Але можна зберегти чистоту раковини на кілька тижнів.

Щоб швидко позбутися нальоту, знадобиться харчова сода й оцет. Необхідно просто насипати трохи соди на мокру тканину і протерти порошком кран і раковину. Після чого додати оцет і повторити процедуру.

Коли раковина засяє чистотою, залишиться тільки протерти поверхню шаром дитячої олії.

Секрет у тому, що жир, який міститься в дитячій олії, створює захисний шар на поверхні, що знижує ймовірність утворення нальоту та бруду. І завдяки цьому срібний кран завжди блищить як новий.

Цей простий метод також підходить для чищення душових і раковин у ванній кімнаті. Якщо під рукою немає дитячої олії, можна використовувати невелику кількість ополіскувача для пральної машини.

Також у мережі гуляють й інші лайфхаки про те, як забезпечити постійну свіжість і чистоту для унітазу.

Раніше ми розповідали, навіщо господині засипають в унітаз пральний порошок та ллють на сидіння перекис водню.

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