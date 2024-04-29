Ракети для атаки по Україні використали повітряний простір білорусі: як це вплинуло на ППО

У ніч проти 27 квітня кілька російських ракет пройшли через повітряний простір білорусі. Про це повідомляли два українські моніторингові канали, пише «Флагшток».

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Канал Monitor опублікував інфографіку Texty.org.ua руху повітряних цілей над Україною у 26−27 квітня.

Схема показує, що швидкісні цілі або ракети «Кинджал», запущені над територією рф, увійшли в повітряний простір Чернігівської області, перетнули територію білорусі над Брагінським районом і продовжили рух над Київщиною в напрямку заходу України, пише «Флагшток».

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Відповідно до інфографіки Monitor, ракети подолали в повітряному просторі білорусі від 19 до 24 кілометрів. Моніторинговий канал «Український Єнот» у публікації 27 квітня прокоментував цей інцидент: «Що ще цікавого — частина ракет типу „Кинджал“ пролетіла над територією білорусі, що унеможливило їхнє передчасне виявлення засобами ППО і знищення».

Перший пуск був перед північчю 26 квітня, наступні пуски були 27 квітня після 5 години ранку.

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Інформації про пуски ракет ППО з місць базування в Гомельському, Єльському та Мозирському районах білорусі 26−27 квітня не надходило.

«З цього можна зробити висновок, що протиповітряна оборона білорусі не змогла відреагувати на появу ракет над своєю зоною відповідальності або свідомо не реагувала», — йдеться у статті.

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У 2023 році 25 жовтня російський безпілотник скористався повітряним простором білорусі. Тоді система ППО в Мозирському районі, дала залп по цілі, проте вразити БПЛА не змогла. Він полетів далі на Київщину.

Раніше «ФАКТИ» писали, що білорусь веде активну розвідувально-диверсійну діяльність в Україні.

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