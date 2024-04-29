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Ракети для атаки по Україні використали повітряний простір білорусі: як це вплинуло на ППО

12:09 29 квітня 2024
ракетна атака росіян по Україні

У ніч проти 27 квітня кілька російських ракет пройшли через повітряний простір білорусі. Про це повідомляли два українські моніторингові канали, пише «Флагшток».

Канал Monitor опублікував інфографіку Texty.org.ua руху повітряних цілей над Україною у 26−27 квітня.

Схема показує, що швидкісні цілі або ракети «Кинджал», запущені над територією рф, увійшли в повітряний простір Чернігівської області, перетнули територію білорусі над Брагінським районом і продовжили рух над Київщиною в напрямку заходу України, пише «Флагшток».

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Відповідно до інфографіки Monitor, ракети подолали в повітряному просторі білорусі від 19 до 24 кілометрів. Моніторинговий канал «Український Єнот» у публікації 27 квітня прокоментував цей інцидент: «Що ще цікавого — частина ракет типу „Кинджал“ пролетіла над територією білорусі, що унеможливило їхнє передчасне виявлення засобами ППО і знищення».

Перший пуск був перед північчю 26 квітня, наступні пуски були 27 квітня після 5 години ранку.

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Інформації про пуски ракет ППО з місць базування в Гомельському, Єльському та Мозирському районах білорусі 26−27 квітня не надходило.

«З цього можна зробити висновок, що протиповітряна оборона білорусі не змогла відреагувати на появу ракет над своєю зоною відповідальності або свідомо не реагувала», — йдеться у статті.

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У 2023 році 25 жовтня російський безпілотник скористався повітряним простором білорусі. Тоді система ППО в Мозирському районі, дала залп по цілі, проте вразити БПЛА не змогла. Він полетів далі на Київщину.

Раніше «ФАКТИ» писали, що білорусь веде активну розвідувально-диверсійну діяльність в Україні.

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