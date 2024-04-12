Військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Сергій Грабський в інтерв'ю «Радыё Свабода» закликав тверезо оцінювати небезпеку з боку лукашенка.



«Беремо відкриті джерела, наприклад Global power index, який стверджує, що нині білоруська армія налічує 63 тисячі осіб. Близько 30% з них є реально боєздатними — такими, які можуть бути використані в бойових діях. Це близько 20 тисяч осіб, які можуть становити серйозну загрозу. Коли я говорю про загрозу, я оцінюю не лише кількість, а й навчання, які проводяться. З квітня 2022 року в білоруській армії безперервно проводяться заходи бойової підготовки, навчання та вдосконалення бойової підготовки. Тому зневажливо ставитися до ворога не можна, досвід війни показує, що цього робити не варто. Ми розуміємо, що білоруська армія ніколи не почне бойових дій сама по собі — вона може діяти тільки спільно з російською армією. А за даними найбільш відкритих джерел, мова може йти про 145 тисяч резервістів і ще 55 тисяч військовослужбовців територіальних військ. Ви можете мати різні погляди на те, на що вони здатні, але вони є, у них є зброя та організована структура. Звичайно, можна сказати, що білоруській армії не вистачає танків, артилерії, техніки, але давайте знову звернемося до об'єктивних цифр. Ті ж відкриті джерела повідомляють, що білорусь може поставити близько 300 танків».

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Він додав, що на територію України все ж заходять білоруські ДРГ.

«Це Сили спеціальних операцій. Їхнє завдання — проведення відповідних дій на території України. І вони ці дії здійснюють. Навіщо звітувати? Як це змінить ситуацію? Те, що противник веде активну розвідувально-диверсійну роботу, є об’єктивною реальністю. Я знаю, що іноді ці диверсійні групи складаються з 20−30 осіб. Тому ми змушені тримати досить значний контингент на нашому північному кордоні. 90% бойової роботи — це тиха робота, яка не любить розголосу. Проводиться регулярно. Для нас не є відкриттям те, що білорусь веде активну розвідувально-диверсійну діяльність».

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Раніше «ФАКТИ» писали, що у травні Україна може розірвати дипломатичні відносини з білоруссю.

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