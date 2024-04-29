Капітан збірної України вперше завоював чемпіонський титул в Італії (фото, відео)

Капітан збірної України з волейболу Олег Плотницький, який дійшов з національною командою до чвертьфіналу чемпіонату світу, вперше у кар'єрі став чемпіоном Італії у складі «Перуджі».

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У фінальній серії команда українця обіграла із загальним рахунком 3:1 його колишній клуб «Веро Воллей» з Монци. Вирішальну перемогу «Перуджа» здобула на майданчику суперника — 3:1 (19:25, 25:23, 27:25, 25:20), а Плотницький набрав дев'ять очок. Найрезультативнішим гравцем вирішальної зустрічі став волейболіст команди гостей, кубинець з польським паспортом Вільфредо Леон (25 балів).

Олег Плотницький з трофеєм

Зазначимо, що в нинішньому сезоні команда Олега Плотницького здобула одразу чотири трофеї. Окрім чемпіонського титулу (першого з 2018 року), «Перуджа» з українцем у складі виграла Кубок Італії, Суперкубок країни та клубний чемпіонат світу.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олег Плотницький зробив вражаючий стрибок у висоту.

Фото legavolley. it

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