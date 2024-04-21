«Вони не жаліють жодних ресурсів»: український офіцер про ситуацію на фронті та чи можливий його «обвал»

Попри не дуже оптимістичні останні новини з зони бойових дій, майор ЗСУ, заступник командира 3-ої ОШБр Максим Жорін не бачить високої ймовірності масштабного «обвалу фронту». Про це він написав в соцмережі.

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«Зараз часто використовують таке формулювання, хоч воно і не зовсім коректне, — каже офіцер. — Ну звісно, якщо ми всі розслабимось і забʼємо — то таке може бути, але при адекватному розкладі навряд. Окремі ділянки продавити, при накопиченні відповідної кількості сил та засобів, можуть. Ми це вже бачили: росіяни вміють вперто давити там, де визначають для себе пріоритети».

На таких ділянках, додає Жорін, ворог не жаліє жодних ресурсів, і десятки тисяч загиблих для них — це теж не привід зупинитись.

«Саме за рахунок такого „підходу“ вони можуть мати успіх. І будуть таку тактику використовувати далі — не лише на сході, наприклад, а й на інших напрямках, в тому числі на кордоні», — вважає майор ЗСУ.

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Раніше командир 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» НГ України Денис Прокопенко («Редіс») повідомив, що «Азов» досі не отримує західну зброю.

А військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула назвав потенційні напрямки, по яких можуть вдарити окупанти.

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