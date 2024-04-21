«Важливо визнати власні проблеми»: тяжкохвора Селін Діон розповіла про боротьбу з невиліковною хворобою

В той час як у світі йде підготовка до Олімпійських ігор 2024 року у Парижі, співачка Селін Діон вирішила підтримати канадську олімпійську команду. Зірка, яка страждає на рідкісне невиліковне захворювання, вважає важливим визнати власні проблеми зі здоров'ям, щоб показати: кожен здатен подолати ці виклики, пише видання Hello.magazine.

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Співачка озвучила промо-ролик франко-канадською мовою, заявивши: «Історії цих спортсменів надихають мене. Я не можу дочекатися, щоб побачити, чого кожен з них досягне, коли вони вирушать до Парижа цього літа, де, я сподіваюся, вони також надихнуть світ. Для мене було честю бути частиною цієї кампанії й допомогти розповісти їхні історії».

Рекламна кампанія розповідає про дев'ятьох канадських спортсменів та перешкоди, які їм доводиться долати, щоб змагатися на світовій арені, — зокрема про гімнастку Еллі Блек, важкоатлетку Мод Шаррон та плавця Хьюго Хоула.

Нагадаємо, Селін не виступає на сцені з того часу, як у жовтні 2021 року у неї діагностували рідкісне захворювання — синдром скутості. Хвороба викликає м'язові спазми, що змусило її відкласти північноамериканські та європейські етапи світового турне.

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Синдром скутості (закляклості) — це рідкісний неврологічний розлад, симптоми якого включають нездатність керувати м'язами тулуба і рук через, наприклад, раптовий шум, дотик чи емоційне навантаження. Люди з синдромом закляклості страждають від частих падінь, оскільки їм бракує захисних рефлексів, щоб врятувати себе. Пацієнти часто не можуть ходити або рухатися. На це захворювання вдвічі частіше страждають жінки.

Додамо, що в лютому цього року Селін Діон знайшла в собі сили з’явитися на церемонії «Греммі».

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Раніше сестра Селін Діон відверто розповіла про стан співачки та її надії.

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