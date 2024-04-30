«Альтернатива була б жахливою»: війна в Україні «пожвавила» аргументи на користь розширення ЄС

Російське вторгнення в Україну дало «новий імпульс» закликам до розширення ЄС за межі 27 членів, заявив голова Європейської Ради Шарль Мішель. Альтернативою була б «жахлива, безвідповідальна помилка», сказав політик.

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Говорячи про розширення у 2004 році, коли до блоку приєдналися 10 переважно колишніх комуністичних країн, таких як Польща та Угорщина, пан Мішель сказав, що це був «поклик історії об’єднати європейські країни», 20-та річниця якого відзначається 2 травня, пише Sky news.

Він додав: «Через двадцять років ми стикаємося з подібним викликом, оскільки існує цей геополітичний хаос, у тому числі через цю війну росії проти України. І протистояти цьому хаосу — геополітична стратегія нового об’єднання».

Серед претендентів на вступ до ЄС є шість балканських країн, а також Україна, Грузія та Молдова. Україна є найбільшим перспективним членом.

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«Через війну, розпочату росією проти України, є новий поштовх, пожвавлення стратегії розширення, — сказав Шарль Мішель. — Це складно. Але яка альтернатива? Альтернатива була б жахливою, безвідповідальною помилкою з боку ЄС».

Він запропонував ЄС і країнам-кандидатам провести реформи, необхідні для розширення до 2030 року.

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Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з Павлом Клімкіним: «Україна стала цінністю для українців та європейців, і кожен має щось для неї пожертвувати».

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