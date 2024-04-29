Настя Каменських випустила той самий епатажний кліп

Співачка Настя Каменських нарешті випустила свій епатажний кліп «Moloko», про який так багато останнім часом говорять в мережі. Це дует з популярним виконавцем домініканського походження Atomic Otro Way. За словами співачки, вихід цієї пісні планувався ще кілька років тому, але через війну її вирішили перенести.

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Відео знімала українська команда в Києві. Прем’єра відбулася в ефірі американського шоу Premier Impacto. У кліпі співачка летить на ракеті у космосі. Так Каменських з іронією відреагувала на вірусний мем про неї «Гола на ракеті», який стрімко поширився в мережі після одного із інтерв’ю артистки.

«Я завжди прагнула бути різною у своїй творчості, дивувати глядачів та слухачів. Я мріяла створювати музику, яка не має кордонів. І для мене важливо доповнювати свої пісні яскравими візуалами, які відображають настрій та емоції, викладені у них. Кліп „Moloko“ — це подорож у світ рожевих фантазій, де кожен з нас може на декілька хвилин заховатись серед мʼяких хмаринок та яскравих героїв від усіх проблем. Це ідеальний світ, де панує суцільний позитив і щастя», — так прокоментувала нову роботу Настя.

У відео вона постала в чотирьох сексуальних образах: жінки-спокусниці, жінки-феї, античної жінка та сучасної Шахерезади.

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Роль молочника в кліпі зіграв молодий український співак Ostrovskyi, з яким Насті вже приписують роман.

Нову роботу Каменських вже розкритикували в мережі. Кажуть, що такі експерименти зараз не на часі. Сама співачка реагує на хейт з іронією.

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Фото: instagram.com/kamenskux

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