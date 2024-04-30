У вівторок, 30 квітня, стало відомо, що в Одесі зросла кількість жертв внаслідок вчорашнього ракетного удару російських терористів по місту.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

Кількість загиблих зросла до 5. В лікарні помер чоловік 1960 року народження.

За словами Кіпера, наразі в медзакладах продовжують лікування 23 постраждалих, серед яких 8 людей у важкому стані, четверо — у край важкому.

РЕКЛАМА

Зокрема серед постраждалих є 4-річна дитина.

Згідно з інформацією «24 каналу», серед жертв удару росіян — проректор Міжнародного гуманітарного університету (МГУ) Борис Васильєв.

РЕКЛАМА

Він став однією і п’яти жертв удару російської ракети по палацу студентів Національного університету «Одеська юридична академія» ввечері 29 квітня.

Васильєв був проректором з питань навчально-інноваційного розвитку та економічної діяльності МГУ. Президентом цього університету, як і президентом «Одеської юридичної академії», є екснардеп від «Парії регіонів» Сергій Ківалов.

РЕКЛАМА

До слова, сам Ківалов зазнав поранення внаслідок атаки на Одесу. За даними джерела «Української правди», в ексрегіонала — поранення стегна з пошкодженням артерії. Його було прооперовано.

Зазначимо, що вчора, 29 квітня, російські терористи завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок обстрілу почалась пожежа у палаці студентів «Одеської юридичної академії», який ще називають «Замком Гаррі Поттера». Як розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, під час ударів ворог застосував проти Одеси ракети зі шрапнеллю, які призначені для враження живої сили.

А сьогодні росіяни завдали КАБами удару по Харкову. На цей час відомо про двох загиблих та шістьох поранених.

122

Читайте нас у Facebook