Ворог вдарив по цивільних об’єктах Харкова, є загиблі й поранені

Харків постійно перебуває под обстрілами російських загабників. Не став виключенням й останній день квітня.

О 09:55 на території Харківської області було оголошено повітряну тривогу, а через кілька хвилин пролунали вибухи, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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«У Харкові чутно вибухи — місто під ударом агресора. Будьте обережні», — написав Терехов.

Під час оголошення повітряної тривоги Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Вже за декілька хвилин вони повідомили про керовані авіаційні бомби на території Харківської області.

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Своєю чергою, голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов додав, що ворог влучив по Холодногірському та Київському районах Харкова.

«Терористи поцілили по цивільній інфраструктурі. Також є влучання біля паркової зони. Кількість постраждалих наразі уточнюється», — вказав голова ОВА.

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Синєгубов додав, що, згідно з попередньою інформацією, ворог атакував місто КАБами.

Станом на 10:40, згідно з інформацією від голови ОВА, було відомо про двох загиблих та

шістьох поранених.

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Зазначимо, що питання посилення протиповітряної оборони України перебуває на порядку денному на тлі масованих ударів країни-терориста росії, а також обстрілів прифронтових регіонів. Після засідання Ради Україна-НАТО, союзники Києва заявили про готовність допомогти Україні в цьому питання. За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, анонси можуть відбутись вже найближчим часом.

Як повідомляли «ФАКТИ», вчора росіяни завдали удару по Одесі. На ранок 30 квітня було відомо про 4 загиблих та 17 поранених. Сьогодні в Одесі день жалоби.

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