Протягом століть карти Таро, як і підказки зірок, використовуються для того, щоб дати відповіді на складні питання та зазирнути у майбутнє.

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Незалежно від того, чи вірите ви в надприродню силу карт, вони можуть дати вам необхідні вказівки, пише AstroOboz з посилання на сайт професійних тарологів.

Овен: 9 Жезлів

Овни настільки наполегливо працювали, що зараз перебувають на межі своїх можливостей. Не втрачайте віри в себе та в свою справу. Ви стаєте сильнішими, коли вже здається, що вся пророблена робота є марною, але ви все одно не кидаєте свій шлях.

Той факт, що попри все йдете вперед доказує, що рано чи пізно ви досягнете мети.

Телець: 7 Жезлів

Цього тижня ви можете опинитися в пастці, розмовляючи з кимось, хто хоче домінувати над вами або підвищити свою самооцінку за рахунок інших. Час набратися сил та навчитися захищати себе.

Приймайте логічні рішення, але дотримуйтеся своєї думки та попри все захищайте близькі для вас погляди та переконання.

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Близнюки: Місяць

Цього тижня проявляються ваші найглибші страхи та підсвідомі мотиви. І хоча ви намагаєтеся всіма силами позбутися цих незручних емоцій, вони продовжують переповнювати вашу реальність.

Замість того, щоб тікати від своїх емоцій займіться самоаналізом та прийміть їх. Ведіть щоденник, медитуйте та спілкуйтеся з близькими, щоб зрозуміти, як покращити ваше життя.

Рак: Дурень

На раків чекають нові пригоди. Однак ви можете надто наївно сприймати виклики, які чекають на вас, через брак досвіду.

Насолоджуйтесь своїм оптимізмом, але не робіть необережних або дурних помилок. Однак якщо ви все ж натрапили не невдачі, то застосовуйте практичні та перевірені методи, щоб вийти з ситуації переможчем.

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Лев: 3 Жезли

У вас є чудова ідея, але необхідно її конкретизувати. Якщо ви відчуваєте натхнення, то 3 Жезли — це ознака того, що незабаром ви почнете перетворювати думки в реальність. Не бійтеся піти шляхом, на який ви не очікували. Користуйтеся усіма можливостями, щоб зробити щось неймовірне.

Згодом ваша ідея почне жити власним життям, тож підштовхніть її та дайте їй можливість розвиватися самостійно.

Діва: Помірність

Якщо ви впадали в крайнощі та переповнювали своє життя купою подій та виснажливою роботою, то настав час призупинитися. Не можна завжди бігти вперед по життю, незважаючи на безліч можливостей та подарунків, які підготував для вас всесвіт.

Карта Помірність хоче, щоб ви зосередилися на собі і відновили баланс. Навіть якщо вам доведеться перенести зустрічі та подовжити дедлайни, не варто відчувати за це провину.

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Терези: 7 Чаш

Терези мають надто багато інтересів, тому їм складно робити вибір. Ви багатогранна людина, яка прагне пізнати світ та досягти успіху в багатьох сферах. Вашою пристрастю до життя варто пишатися, але настав час розставити пріоритети.

Перестаньте гнатися за нездійсненними мріями, поверніться в реальність і почніть бути чесними з самими собою. Годі витрачати час на те, що не принесе користі в майбутньому.

Скорпіон: 10 Кубків

10 Кубків — одна з найрадісніших карт у колоді, оскільки вона символізує емоційне, духовне задоволення та відчуття єдності та цілісності. Навіть якщо вам властиво мислити песимістично, то цього тижня ви почнете дивитися на речі по-іншому. Ви зрозумієте, що вже маєте все, що потрібно для щастя та визнаєте, що всесвіт справді любить вас.

Стрілець: Сонце

Щось у вашому житті ось-ось засяє настільки яскраво, що аж засліпить. Карта Сонце означає, що те, про що ви завжди мріяли, нарешті починає збуватися. Вся важка робота, на яку ви витратили так багато зусиль привернула увагу, якої вона заслуговує.

Цього тижня ви в центрі уваги, тож скористайтеся цим.

Козоріг: Королева Пентаклів

Козороги завжди роблять те, що пообіцяли оточенню та собі. Однак, якщо ви змушуєте себе щось робити та завищуєте очікування від своєї роботи та роботи колег, то можете вигоріти та потрапити в пастку.

Королева Пентаклів хоче, щоб ви зрозуміли, що успіху важче досягти, якщо ви не маєте співчуття до себе та людей поряд.

Водолій: 7 Пентаклів

Ви дуже наполегливо працюєте, але, можливо, ви не побачите миттєвих результатів. Те, чого ви намагаєтеся досягти, потребує часу, терпіння та зусиль.

7 Пентаклів — це передвісник того, що ви скоро побачите, як прогрес починає набувати форму. Не здавайтеся та продовжуйте йти до своєї мети.

Риби: 3 Меча

Риби — одні з найбільш емоційних знаків зодіаку. Цього тижня ви можете відчути розчарування або навіть зраду через те, що ви побудували занадто багато ілюзій.

Ви настільки глибока та духовна людина, що не всі можуть вас зрозуміти і це не ваша провина. Не дозволяйте чужій необізнаності вплинути на вашу самооцінку.

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