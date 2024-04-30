росія будує новий аеродром на кордоні з Україною: що про це відомо

росія будує новий аеродром у Бєлгородській області біля кордону з Україною. Супутникові знімки доводять це. Відповідно, базу побудують біля міста Олексіївка, приблизно за 70 кілометрів від України. Інформацію про це першим опублікував у мережі X OSINT-акаунт із ніком redintelpanda.

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Сам об'єкт розташований приблизно за дев'ять кілометрів на захід від села, де знаходиться центр матеріально-технічного забезпечення російських військових частин.

За даними порталу, будівельні роботи розпочалися минулого року. Дорогу до місця майбутнього будівництва проклали у липні 2023 року. Після зимової відлиги росія цього року відновила роботу. Наприкінці квітня на злітно-посадковій смузі влаштували бетонне покриття. Довжина злітно-посадкової смуги становить приблизно 1800 метрів, що достатньо для приймання різних типів повітряних суден, у тому числі військово-транспортних Ан-26 або винищувачів Су-25, а також гелікоптерів.

Схоже, що росія будує аеродром для військових цілей. Відомо, що у районі Олексіївки є заборонена зона для цивільних польотів. Крім того, немає інформації про будівництво нового цивільного аеропорту в Бєлгородській області.

На супутникових знімках не видно таких об’єктів, як ангари чи диспетчерська вежа. З якою саме метою будується аеродром, невідомо. За словами redintelpanda, він міг би стати альтернативою для російських гелікоптерів з бази Ровеньки, яка розташована безпосередньо на кордоні. Водночас Олексіївка вже є важливим пунктом матеріально-технічного забезпечення збройних сил росії. Таким чином, аеродром міг би також служити центром для рейсів постачання.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що сім літаків росіян було підбито в результаті атаки дронів ГУР на аеродром у Єйську.

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