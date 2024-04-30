Оскарженню не підлягає: суд зняв електронний браслет із митрополита Павла

Печерський районний суд не продовжив митрополиту УПЦ МП Павлу зобов’язання носити електронний засіб контролю.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла прес-секретар Київської обласної прокуратури Олена Ковальова.

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За словами Ковальової, прокуратура клопотала про повне продовження обов'язків, однак суд задовільнив клопотання частково.

«Він продовжив йому обов'язки, за яких він не має права відлучатися з місця проживання, крім невідкладних випадків, проте не продовжив дію носити електронний засіб контролю», — розповіла спікерка.

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Вона зауважила, що прокуратура ще не отримала повний текст ухвали, але вона оскарженню не підлягає.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Служба безпеки України оголосила підозру митрополиту УПЦ МП Павлу у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії рф. Тоді суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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А вже у липні того ж року йому було оголошено про ще одну підозру — митрополит Павло заперечував існування України як суверенної держави, а також назвав агресію рф проти України «громадянським конфліктом». 14 липня суд змінив запобіжний захід щодо нього на утримання під вартою.

Але вже 7 серпня Павло вийшов на волю — за нього внесли заставу у розмірі понад 33 млн гривень. Тоді його зобов'язали носити електронний браслет та не залишати своє місце проживання без дозволу.

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Фото lavra.ua/

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