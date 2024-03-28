Щоб урожай радував: як правильно посадити смородину навесні

Смородина — ідеальна ягода для українського клімату, особливо для холодних регіонів. Її надзвичайно легко вирощувати, і при невеликому догляді кущі будуть продуктивними протягом 20 років. Тим не менше, з часом кущі смородини втрачають урожайність і, можливо, саме цієї весни варто подумати про посадку нових сортів смородини, пише Vse Roste.

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Взагалі-то сезон посадки смородини — цілий рік за виключенням зими. Але оптимальний час — це весна і осінь, коли у ґрунті достатньо вологи, і не доведеться чатувати над новим саджанцем смородини зі шлангом. Початок і середина весни з рясними дощами — саме те, що треба, щоб посадити смородину.

Якщо ви розмірковуєте над тим, де посадити смородину навесні, зважте, що смородина досить невибаглива ягода. Але найкраще за все вона себе почуває на сонячних ділянках, хоча підійде і напівтінь. Смородина віддає перевагу слабокислим ґрунтам (pH 6−6,5), тому додавати золу, до посадкової ями варто хіба що у випадку, якщо ґрунт дуже кислий. Додавання торфу у посадкову яму приносить більше шкоди, ніж користі. Це сприяє заболочуванню навколо нової кореневої зони, особливо на важких ґрунтах. А ось компост стане в нагоді — багаті органікою ґрунти сприяють врожайності. Загалом смородина витримає багато неідеальних умов, тому вона добре підходить для складних ділянок саду.

Викопайте яму приблизно вдвічі ширшу за кореневу грудку та на 10 см глибше. Помістіть кореневу кульку в яму так, щоб вона була на 10 см нижче свого попереднього рівня в ґрунті. Це робиться для того, щоб з бруньок, які опиняться під землею, розвилися нові пагони. Заповніть ґрунтом вперемішку з компостом і мінеральними добривами. Обережно ущільніть ґрунт черевиком і добре пролийте ґрунт водою — не менше 2 відер води. За необхідності додайте ще землі. Далі обов’язково слід вкоротити пагони, залишивши над землею 3−4 бруньки. Це потрібно для того, аби в перший рік смородина сформувала більш потужну кореневу систему і заклала нові пагони. Поливати за сухої погоди слід раз на тиждень.

Нагадаємо, що на смакові якості смородини може вплинути підживлення шкіркою картоплі — як сухою, так і розчином, приготованим з її використанням.

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