Ухилянти отримають перепочинок? Адвокат пояснив, чому нові штрафи набудуть чинності лише у 2025 році

Багато українських чоловіків шоковані розміром штрафів, які нардепи збираються запровадити для тих, хто не з'явиться в ТЦК згідно з повісткою — йдеться про сотні тисяч гривень.

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Однак згідно із законом ці «страшні штрафі» набудуть чинності не раніше 2025 року, вважає адвокат Антон Болтик.

Зазначимо, що йдеться про законопроєкт № 10379, який український парламент уже розглянув у першому читанні. Він передбачає посилення відповідальності за ухилення від мобілізації та інші військові правопорушення.

Порушення правил військового обліку каратиметься штрафом від 3,4 тисячі до 5,1 тисячі гривень. Повторне порушення під час дії воєнного стану (або протягом року у мирний час) збільшить штраф до суми від 17 тисяч до 22,5 тисячі гривень.

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Для юридичних осіб перший штраф становитиме 17−34 тисячі гривень, повторний — 34−59,5 тисячі гривень.

Однак, за словами адвоката Антона Болтика, навіть якщо цей закон народні депутати ухвалять у другому читанні, нові штрафи згідно з українським законодавством набудуть чинності не раніше ніж у 2025 році.

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Він посилається на 27-му статтю ч.3 Бюджетного кодексу України. У ній сказано, що закони України або їх окремі положення, що впливають на показники бюджету (зменшують надходження до бюджету та/або збільшують витрати бюджету) приймаються: не пізніше 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку планового бюджетного року; після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного року, що настає за плановим.

«Про що це каже? Це каже про те, що, якщо законопроєкт № 10379 буде прийнятий до 15 липня, він вступає в силу 01.01.2025 року. Рухаємось далі, повертаючись до статті 27-ї Бюджетного кодексу… Якщо після 15 липня року, що передує плановому, вводиться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим. Таким чином, якщо після 15 липня буде прийнято даний законопроєкт, то він починає діяти 01.01.2026 року», — пояснює пан Болтик.

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Тобто, згідно логіки, до 15 липня, Верховна Рада цей законопроєкт ухвалить. Але до кінця року, згідно з українським законодавством, мають діяти старі штрафи для тих, хто порушує мобілізаційне законодавство. А там немає «страшних» сум штрафів, і ухилянти зможуть «перевести дух» на півроку.

При цьому з 18 травня 2024 року повістки до ТЦК вручатимуть навіть обмежено придатним особам, оскільки за новим законом цей статус скасовується, а ті, кому він раніше був наданий, мають повторно пройти комісію.

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