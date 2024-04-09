Удари українських дронів по нафтопереробних заводах рф: чому це важливо

За даними Міністерства оборони Великої Британії, українські війська завдали ударів по нафтопереробних заводах у глибині росії щонайменше 12 разів за час війни та вивели з ладу щонайменше 10 відсотків російських нафтопереробних потужностей. Лише в березні Україна здійснила п'ять успішних ударів по кількох нафтопереробних заводах.

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Ці атаки підкреслюють, що Україна продовжує використовувати відносно дешеві технології для хитрих ударів, які завдають шкоди росії. Так само Україна уражала військово-морськими безпілотниками чорноморський флот рф.

Але експерти кажуть, що атаки на нафтопереробні заводи повинні бути масштабнішими, щоб змінити ситуацію на полі бою, де росія захопила перевагу в останні місяці, частково завдяки тому, що республіканці в Конгресі США відмовляються ухвалювати нову допомогу для України, пише thehill.com.

Джон Гарді, заступник директора російської програми Фонду захисту демократій, сказав, що якщо Україна «зможе значно розширити цю програму, це може стати способом отримати важелі впливу на росію».

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«Тією мірою, в якій це вплине на війну, це, ймовірно, буде більше у фінансах, — сказав він. — Кожен долар, який москва не отримує через податки на промисловість, — це долар, який вона не може вкласти в солдатів або виробництво зброї».

У березневій розвідувальній доповіді Міністерства оборони Великої Британії йдеться про те, що українські удари змусили росію провести «капітальний ремонт», який «може потребувати значного часу й витрат».

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«Санкції, швидше за все, збільшують час і вартість пошуку обладнання для заміни, — пишуть представники британської розвідки. — Такі удари накладають на росію фінансові витрати, впливаючи на внутрішній паливний ринок».

Ці зусилля створюють для росії головний біль: кремль запровадив шестимісячну заборону на експорт бензину, щоб спробувати задовольнити внутрішній попит, в той час як ціни на газ в країні зросли після серії нападів.

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Георгій Ревішвілі, стипендіат програми Фулбрайта у Школі державного управління та державної служби ім. Буша при Техаському університеті A&M, вважає, що зростання цін на пальне може спричинити внутрішні проблеми для путіна.

«З початку повномасштабного вторгнення кремль дотримується негласної угоди з російською громадськістю про те, що будь-які пов'язані з війною потрясіння мають бути зведені до абсолютного мінімуму, — написав Ревішвілі в аналітичній статті для Атлантичної ради. — Вплив вищих цін на пальне відчуватиметься по всій росії, особливо в регіонах зі слабкою економікою, що потенційно може призвести до нестабільності».

Максим Скрипченко, президент Центру трансатлантичного діалогу, українського аналітичного центру, який консультує Київ, сказав, що удари по нафтопереробних заводах є «надзвичайно ефективними» та, як очікується, зменшать видобуток російської нафти у квітні. Скрипченко також заявив, що Україна виснажує російську протиповітряну оборону й влучає у важкоремонтовані ділянки нафтопереробних заводів, які буде дедалі важче й важче відремонтувати.

«Якщо ми продовжимо це робити… в певний час у них закінчаться запчастини, — сказав він. — Зрештою це призведе до того, що росія намагатиметься отримати деякі запчастини з-за кордону й на ремонт підуть місяці. Це життєздатна стратегія, яка працює».

Україна також здійснює атаки за відносно низьку ціну. У більшості випадків Київ б'є по нафтопереробних заводах за допомогою безпілотників дальнього радіуса дії, які легко збираються для військових. Ці безпілотники не надто складні, але вони регулярно проникають крізь російські системи протиповітряної оборони та радари, йдеться у статті.

Остання атака завдала удару по третьому за величиною нафтопереробному заводу в росії в Татарстані. За повідомленням Reuters, безпілотник влучив в установку, яка переробляє понад 155 000 барелів нафти на день, але пошкодження були мінімальними.

росія планує прикрити свої нафтопереробні заводи, розмістивши навколо них засоби протиповітряної оборони, повідомляє британське Міністерство оборони.

Посилення атак на нафтопереробні заводи відбувається на тлі того, що росія перехопила ініціативу на полі бою в останні місяці, захопивши місто Авдіївку на сході Донецької області та поступово просуваючись вздовж лінії фронту на сході України.

Україна вдається до тиску на росію в інших сферах. Зокрема, обстрілюючи військові кораблі в Чорному морі, що успішно змусило російський флот відступити із західних частин цих вод.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що генерал Бен Годжес просить Україну продовжувати удари по російських НПЗ.

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