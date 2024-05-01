Мені погрожують: оскароносний режисер «20 днів у Маріуполі» вразив заявою

Відомий український режисер Мстислав Чернов, який отримав «Оскар» за фільм «20 днів у Маріуполі», зізнався, що час від часу отримує погрози на свою адресу. Про це він розказав під час пресконференції, після свого повернення до України.

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За словами Мстислава, погрози почали надходити давно, ще після того, як він покинув окупований російськими військами Маріуполь.

«Коли я виступав у Європейському парламенті після „Оскара“ багато було погроз, — зазначив режисер. — Важко було пересуватися, забезпечувати безпеку зйомки та своїх близьких».

Чим саме йому погрожують, Мстислав Чернов не уточнив. Але розказав, що погрози надходять йому щоразу, коли він з’являється у публічному просторі і про це стає відомо.

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Нагадаємо, що після вручення «Оскара» відбувся скандал з виключенням українського фільму з телетрансляції.

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Фото Getty Images

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