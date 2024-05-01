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Мені погрожують: оскароносний режисер «20 днів у Маріуполі» вразив заявою

13:46 1 травня 2024
Мстислав Чернов

Відомий український режисер Мстислав Чернов, який отримав «Оскар» за фільм «20 днів у Маріуполі», зізнався, що час від часу отримує погрози на свою адресу. Про це він розказав під час пресконференції, після свого повернення до України.

За словами Мстислава, погрози почали надходити давно, ще після того, як він покинув окупований російськими військами Маріуполь.

«Коли я виступав у Європейському парламенті після „Оскара“ багато було погроз, — зазначив режисер. — Важко було пересуватися, забезпечувати безпеку зйомки та своїх близьких».

Чим саме йому погрожують, Мстислав Чернов не уточнив. Але розказав, що погрози надходять йому щоразу, коли він з’являється у публічному просторі і про це стає відомо.

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Нагадаємо, що після вручення «Оскара» відбувся скандал з виключенням українського фільму з телетрансляції.

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» акторка Надія Хільська розповіла про загибель чоловіка — актора та військового.

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Фото Getty Images

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