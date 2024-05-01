Раді пропонують зобов'язати українців виплачувати борги померлих родичів

В Україні, де нещодавно змінилися правила оформлення спадщини, можуть заборонити відмовлятися від спадку, якщо у померлого були борги перед кредиторами. Це можна буде зробити тільки після погашення заборгованості в межах вартості успадкованого майна. Про це йдеться у законопроєкті № 11220, який було зареєстровано у Верховній Раді нардепом Олександром Лукашевим («Відновлення України»).

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Тож він пропонує внести відповідні зміни до ст. 1273, 1274 Цивільного кодексу України, аби захистити кредиторів від збитків.

«Враховуючи визначене законодавством право на відмову від прийняття спадщини, з метою уникнення звернення щодо стягнення на майно в рахунок погашення боргу, часто спадкоємці відмовляються від прийняття вже успадкованого майна з порушенням принципів доброчесності й добросовісності у цивільних правовідносинах, для приховування боржником своїх активів від звернення на них стягнення окремими кредиторами за зобов’язаннями боржника, завдаючи тим самим шкоди такому кредитору», — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Згідно зі ст. 1268 Цивільного кодексу України, вважається, що родич спадкодавця, який постійно проживав разом із ним на час відкриття спадщини, прийняв спадок, якщо не заявив у нотаріуса про відмову від цього. На це дається 6 місяців з дня смерті спадкодавця.

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Якщо ж спадкоємець прийняв спадок, то він зобов'язується виплатити і невиплачену частку кредиту. Для цього необхідно заблокувати у банку картки померлого (якщо вони були відкриті), а також надати свідоцтво про смерть (оригінал чи нотаріально завірену копію). У результаті сторнації нарахування відсотків за кредитами спадкоємець муситиме виплатити лише тіло позики.

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Фото: Pixabay

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