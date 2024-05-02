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Україна

Військові рф можуть обирати напрямок для подальшого наступу — ISW

10:31 3 травня 2024
танки російської армії

На думку американських військових експертів, завдяки попереднім успіхам на сході України, збройні сили росії можуть обрати подальший напрямок наступу. На захід від нещодавно захопленого невеликого міста Авдіївка у москви є кілька тактичних варіантів для розширення наступу, пишуть експерти вашингтонського аналітичного центру ISW. Російське командування має вибір: або просуватися далі на захід до промислового міста Покровськ, або повернути на північ і посилити наступ на Часів Яр.

росія веде агресивну війну проти України вже два роки. Через перебої з постачанням боєприпасів та зброї, а також все частіше через нестачу солдатів, захисники опинилися в обороні протягом останніх шести місяців. Після втрати невеликого укріпленого міста Авдіївка, розташованого на захід від обласного центру Донецька, фронт почав рухатися. Якщо в попередні місяці йшлося про територіальні здобутки в кілька сотень метрів, то з лютого російські війська просунулися на 15 кілометрів і зайняли цілу низку сіл.

Українці також перебувають під тиском на півночі в районі Бахмута. За інформацією з Києва, російське військове керівництво хоче оголосити про взяття міста Часів Яр як про успіх у день перемоги 9 травня — найважливішого свята для росії, яке відзначає перемогу радянського союзу над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні.

Раніше повідомлялася думка військового аналітика Шона Белла: «На Україну чекає „важке літо“, оскільки росія готує великий наступ».

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