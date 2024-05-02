На думку американських військових експертів, завдяки попереднім успіхам на сході України, збройні сили росії можуть обрати подальший напрямок наступу. На захід від нещодавно захопленого невеликого міста Авдіївка у москви є кілька тактичних варіантів для розширення наступу, пишуть експерти вашингтонського аналітичного центру ISW. Російське командування має вибір: або просуватися далі на захід до промислового міста Покровськ, або повернути на північ і посилити наступ на Часів Яр.

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росія веде агресивну війну проти України вже два роки. Через перебої з постачанням боєприпасів та зброї, а також все частіше через нестачу солдатів, захисники опинилися в обороні протягом останніх шести місяців. Після втрати невеликого укріпленого міста Авдіївка, розташованого на захід від обласного центру Донецька, фронт почав рухатися. Якщо в попередні місяці йшлося про територіальні здобутки в кілька сотень метрів, то з лютого російські війська просунулися на 15 кілометрів і зайняли цілу низку сіл.

Українці також перебувають під тиском на півночі в районі Бахмута. За інформацією з Києва, російське військове керівництво хоче оголосити про взяття міста Часів Яр як про успіх у день перемоги 9 травня — найважливішого свята для росії, яке відзначає перемогу радянського союзу над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні.

Раніше повідомлялася думка військового аналітика Шона Белла: «На Україну чекає „важке літо“, оскільки росія готує великий наступ».

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