Хрещениця путіна Собчак заявила, що «розкрила таємницю народження дітей Пугачової та Галкіна»

Дітям Алли Пугачової та Максима Галкіна вже по десять років, але навколо їхнього народження досі залишається багато таємниць. Подружжя не приховувало, що двійнят їм народила сурогатна мама. Раніше співачка стверджувала, що заморозила свої яйцеклітини, коли їй було ще 50 років. Проте багато хто вважає, що у 1990-х у країні ще не було розвинено репродуктивних технологій — у зв'язку з цим біоматеріал неможливо було б зберігати протягом багатьох років.

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Напередодні версію Примадонни спростувала Ксенія Собчак.

Похрестниця диктатора путіна провела власне розслідування та опублікувала його на своєму YouTube-каналі «Обережно, Собчак».

Під час зйомок фільму «ЕКЗ: дикі міфи та незручна правда. Що відбувається у лабораторії з ембріонами?» ведуча поспілкувалася з інтегративним репродуктологом, кандидатом медичних наук Ольгою Балахонцевою.

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Незважаючи на те, що ім'я Пугачової у проекті не прозвучало, Собчак негативно відреагувала на висловлювання жінок про те, що вони нібито заморожували свої яйцеклітини, коли це ще не було доступно. Пізніше в коментарях інтернет-користувачі припустили, що Ксенія уникла згадок про Аллу Борисівну, щоб не зіпсувати з нею стосунки.

«Без імен та прізвищ. Є публічні випадки, не називатимемо імена, коли жінка в 60 років каже, що „не сама народила, але яйцеклітина моя“. Мій гінеколог каже, що така яйцеклітина не може бути заплідненою. Тільки в тому разі, якщо вона її заморозила у двадцять років. Але таких технологій в ті часи не було. Тому в разі дорослої жінки йдеться про те, що „спадкові риси“ просто підбираються зараз за допомогою донорів — схожі риси обличчя тощо. Але йдеться про чужу яйцеклітину. Жодних чудес немає», — запевняє Собчак.

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Відомо, що високоефективний метод заморожування яйцеклітин був винайдений японським лікарем Куваямою Масасіге в 2005 році. При цьому до 2013 року все це вважалося лише експериментом. Така послуга набула свого поширення в росії лише 2014-го.

Нещодавно розмови навколо народження Гаррі та Лізи спалахнули новою силою у зв'язку з тим, кому відійде у майбутньому власність співачки. Адже з'являються ті, хто не проти зазіхнути на замок у селі Грязь та інше рухоме і нерухоме майно. Зокрема, під сумнів поставив спосіб появи двійнят екс-депутат держдуми роман худяков. Він натякнув, що точно знає, хто є біологічною матір'ю двійнят: «Зрозуміло, хто справжня мама дітей. Втім, не діставатимемо їхні сімейні скелети з шафи — вони дуже потворні, який не візьми».

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Але ні Алла Борисівна, ні Максим не коментують чутки щодо їхніх дітей, вважаючи їх нісенітницею та пустою балаканиною. Тим більше, що їм не звикати до «пікантних» ситуацій, про які, до того ж, регулярно нагадують. Чого варте лише нещодавні одкровення філіпа кіркорова про зраду Пугачової за його спиною!

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