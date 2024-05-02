Частині українців виплатять по 3028 гривень: як можна отримати гроші

В Україні частина громадян має можливість отримати фінансову допомогу від міжнародних організацій, а також від держави, але для цього необхідно відповідати певним умовам.

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Це стосується тих, хто самостійно виховує дитину, а також самотніх усиновлювачів, нагадали в уряді.

Основна умова для отримання допомоги полягає в статусі дитини за документами. У свідоцтві про народження не повинно бути запису про батька, або ж запис про батька може бути внесений за вказівкою матері (батька, усиновлювача), згідно з офіційною процедурою реєстрації. Це дозволяє підтвердити статус одинокого батька чи одинокої матері.

Для того щоб оформити виплати, потрібно звернутися до місцевого підрозділу соціального захисту з пакетом необхідних документів.

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Ці документи включають заяву на отримання допомоги, декларацію про доходи та майновий стан, довідку про доходи, витяг з державного реєстру актів цивільного стану про народження дитини, копію свідоцтва про народження, а для усиновлювачів — копію рішення про усиновлення.

Розмір допомоги залежить від віку дитини і може бути до 2563 грн для дітей до 6 років, до 3196 грн для дітей від 6 до 18 років, та до 3028 грн для студентів від 18 до 23 років.

Ця допомога спрямована на підтримку одиноких батьків, які часто зіштовхуються з підвищеними фінансовими та емоційними навантаженнями, забезпечуючи їм додаткову допомогу для догляду за дітьми.

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Як повідомляли «ФАКТИ», допомогу на дітей тепер можна оформити онлайн — в «Діі» з'явилися нові сервіси.

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