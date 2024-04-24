Пенсія в разі втрати годувальника: хто може отримувати щомісяця не менше ніж 7800 грн

Діти військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти, мають право на пенсію в разі втрати годувальника відповідно до закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

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Про це нагадали у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

Пенсію призначають дітям до 18 років незалежно від їхнього перебування на утриманні годувальника та дітям, які навчаються на денній формі в загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах, до закінчення навчання, але не більше ніж до досягнення ними 23 років.

Діти-сироти мають право на пенсію до досягнення 23 років незалежно від того, навчаються вони, чи ні.

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Розмір цієї пенсії становить від 30% до 70% суми його грошового забезпечення військовослужбовця і залежить від причини смерті годувальника.

Якщо військовослужбовець помер (загинув) при виконанні службових обов’язків, пенсію призначають в таких розмірах:

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- 70% його грошового забезпечення (але не менше ніж 7800 грн) батькам (одному з батьків), дружині (чоловікові), одній дитині;

- по 50% його грошового забезпечення (але не менше 6100 грн) на кожну дитину, якщо в сім’ї двоє та більше дітей.

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Окрім того, відповідно до статті 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», членам сімей загиблих (померлих) ветеранів та захисників України до пенсії встановлюється підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб.

Якщо годувальник загинув (помер) внаслідок нещасного випадку не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, пенсія обчислюється в розмірі 30% від його грошового забезпечення.

Пенсія в разі втрати годувальника призначається кожному непрацездатному члену сім’ї, який має право на таку пенсію.

Заяву про призначення пенсії по втраті годувальника подає член сім’ї військовослужбовця, який на момент смерті не отримував пенсію, до органу, що призначає пенсію, через уповноважений орган силової структури, у якому військовослужбовець проходив службу.

Якщо померлий годувальник вже отримував пенсію, заяву потрібно подати до Пенсійного фонду.

Заяву про призначення пенсії неповнолітнім або непрацездатним членам сім’ї годувальника подає законний представник за місцем проживання.

Українським пенсіонерам також нагадали, що при більш пізньому виходу на пенсію її розмір збільшується. Детально про це у матеріалі «ФАКТІВ».

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