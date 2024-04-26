Дали зелене світло: Україна може використовувати нову зброю для ураження цілей у Криму

Високопоставлені чиновники Пентагону заявили, що українські сили зможуть використовувати нещодавно поставлену ракетну систему дальнього радіусу дії для більш ефективного ураження російських сил в окупованому Криму.

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Після кількох місяців запитів Україна отримала більш далекобійну версію армійських тактичних ракетних систем, відому як ATACMS, пише The New York Times.

Нова система може проникати глибше в окуповані росією частини України та націлюватися на вузли постачання російських військ на південному сході. Мета нових систем великої дальності полягає в тому, щоб посилити тиск на Крим, центр російських повітряних і сухопутних сил, «де зараз росія почувається відносно безпечно», — сказав високопоставлений чиновник журналістам під час брифінгу.

Представники Пентагону відмовилися назвати точну кількість систем великої дальності, які були відправлені в Україну. Адміністрація Байдена таємно відправила ATACMS більшого радіусу дії, що виявилося сюрпризом для росіян. Вони були частиною 300-мільйонної поставки, оголошеної в березні, яка стала першим новим пакетом допомоги для країни після закінчення фінансування в кінці грудня. Цього тижня Конгрес схвалив новий раунд військової допомоги Україні.

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Україна використала ракети більшої дальності, щоб завдати удару по російських військах у портовому місті Бердянськ, заявив високопоставлений чиновник США на умовах анонімності для обговорення оперативних питань. ЗМІ в Україні повідомляли про великі пожежі та вибухи минулого тижня на військовому аеродромі в Джанкої, Крим, який, за словами двох офіційних осіб США, був ціллю ATACMS далекої дії. У зверненні того вечора президент України Володимир Зеленський подякував генералу Олександру Сирському, головному військовому командувачу, але не уточнив подробиць.

«Одна з речей, яку ми змогли побачити, полягає в тому, що коли Україна отримує постачання, воно є ефективним», — сказав генерал Чарльз К. Браун, голова Об’єднаного комітету начальників штабів, у виступі в Інституті політики та приватної служби Джорджтаунського університету.

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Рішення президента Байдена в лютому відправити в Україну понад 100 систем великої дальності стало серйозною зміною політики. Раніше його адміністрація ухилялася від їх надсилання через побоювання, що Київ використає ці системи для атаки на цілі в росії, що може призвести до подальшої ескалації конфлікту.

Але за більш ніж два роки після вторгнення росії та окупації України думка пана Байдена змінилася, кажуть представники адміністрації.

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Раніше «ФАКТИ» публікували інтервю з військовим аналітиком Петром Черником: «Якщо Україна програє цю війну, нам влаштують геноцид. Причому різати будуть усіх».

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