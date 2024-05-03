«Це був промах»: колишній дипломат США назвав помилкою оголошувати про контрнаступ ЗСУ

За словами колишнього посла США у росії Майкла Макфола, Україна може розпочати нові контрнаступальні дії на фронті не раніше осені 2025 року. Про це колишній дипломат, а нині професор Стенфордського університету заявив під час дискусії в аналітичному центрі Center for Strategic and International Studies (CSIS) у Вашингтоні.

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Як повідомляє «Голос Америки», Макфол наголосив, що минулорічні очікування від українського контрнаступу не виправдалися і це була помилка називати ці військові операції «контрнаступом». Він додав, що такі дії не повинні бути оголошені перед їх початком.

«Ви не оголошуєте про них перед тим, як ви це робите. Думаю, це був промах, і сподіваюсь, ми його не повторимо», — додав він.

Професор Стенфордського університету зазначив, що не очікує «нічого великого» від Збройних сил України до осені 2025 року. Саме тоді, пояснив Макфол, в Україні вважають, що на полі бою почнуть діяти нові системи озброєння, будуть готові пілоти F-16, а до того часу, попри виснаження українських воїнів і суспільства загалом, українцям треба протримати оборону.

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Макфол також розкритикував затримку американської допомоги, яка, за його словами, мала «деморалізуючий» вплив на ЗСУ і українське суспільство і спричинила значну шкоду для системи протиповітряної оборони та енергетики України. Він підкреслив, що внаслідок нищівних атак росії Україна може зіткнутися з значними проблемами забезпечення українців теплом і світлом взимку.

Також під час дискусії Макфол висловив занепокоєння щодо постійного отримання росією зброї від Ірану та Північної Кореї, а також технологій від Китаю. Як зазначив колишній дипломат, це породжує запитання в українців про те, чому автократичні режими можуть краще організовуватись, ніж демократії.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли думку представника ГУР про те, що Україна не зможе власними силами перемогти росію, тому прийдеться йти на переговори з путіним.

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