ЗСУ почали використовувати нову стратегію у війні з росією, — ЗМІ

Майже два роки українська армія протистоїть повномасштабному вторгненню російських військ. Приблизно половина з 33% окупованої території України була звільнена. Контрнаступ, на який покладали великі надії, закінчився з мінімальними територіальними надбаннями на сході та на півдні країни, констатує оглядач BILD Юліан Рьопке.

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«З жовтня минулого року російські частини відновили наступ і захопили місто Мар'їнка. І хоча росія фіксує величезні втрати, її військові продовжують наступати. Наразі підтримки з боку США немає. Тому українській армії доводиться змінювати свою тактику».

Як пише Рьопке, українські військові за кілька місяців успішно переобладнали закордонні артилерійські снаряди у власні безпілотники-камікадзе.

«За межами фронту Київ знайшов тимчасову альтернативу звільненню окупованих територій — партизанські атаки українського спецназу. Київ переходить від суто військових цілей до знищення російської інфраструктури, яка обслуговує як цивільне населення, так і військово-промисловий комплекс».

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