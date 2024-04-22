Полийте цим грядку в кінці квітня-травні, і полуниці наросте сила-силенна (відео)

У квітні та травні є кілька особливо сприятливих днів для посадки картоплі. Також у цей період потрібно підживлювати полуницю, щоб отримати добрий урожай.

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Авторка каналу «Сад-огород» стверджує, що підживлення, яке вона використовує, сприятливо впливає на викид квітконосів, а також бореться зі шкідниками. Ідеальний час для внесення добрива — друга половина квітня — початок травня.

Для приготування засобу необхідні три інгредієнти: нашатирний спирт або аміак (2 столові ложки), марганцівка (половина чайної ложки) та азофоска (1 столова ложка). Їх змішують із 10 літрами води до повного розчинення.

З лійки з «душем» проливають полуницю по листку.

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Фото — скріншот

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