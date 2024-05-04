Будете у захваті: красуня з чарівним голосом Alina FooDee показала, яким незвичним компонентом покрасити яйця без хімії

Сьогодні Велика або Страсна субота — останній день напередодні Великодня. У господинь останні приготування до свята. Багато хто вже приготував сирну паску або звичайну традиційну. У суботу перед Великоднем зазвичай красять яйця, роблять писанки.

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Знайома нашим читачам блогерка Alina FooDee запропонувала спосіб, як зробити крашанки без хімії.

«Такий гарний колір виходить завдяки звичайному чаю Каркаде, який можна купити у будь-якому магазині. Неймовірно красиві яйця», — зазначає Аліна.

Для покраски необхідно 70 грамів чаю Каркаде, ложка оцту та 800 мл води.

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У каструлю всипати половину чаю, покласти яйця, зверху знов засипати чай. Влити 800 мл води, одна столову ложку оцту й поставити варити на 10 хвилин.

Готові крашанки витягти на сито. Вони змінять колір й стануть зі світло рожевого фіалковим.

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За словами Аліни, розчин можна використовувати кілька разів.

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Раніше Alina FooDee запропонувала рецепт найсмачнішої сирної паски, яка готується дуже легко.

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