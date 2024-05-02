«Красуня з ляльковим голосом» Alina FooDee запропонувала рецепт «найсмачнішої сирної паски»: готується легко і без проблем

По мірі наближення Великодня у відповідальну справу приготування пасок включаються не тільки зірки шоубізнес — такі, як Оля Полякова, Даша Астаф'єва чи Злата Огнєвіч, але й визнані майстри своєї справи — такі як Євген Клопотенко чи Ліза Глінська.

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Не змогли залишатись осторонь і автори Youtube-каналів про кулінарію, які, можливо, і не мають професійної освіти, але давно стали справжньому «профі» у сфері приготування страв.

І одна з них — добре відома читачам «ФАКТІВ» Alina FooDee, яку за вроду та специфічний голос часто жаотома називають «красунею з ляльковим голосом».

На своєму каналі вона показала декілька видів частувань на Великодень, в тому числі і свій авторський шедевр.

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Сьогодні ж Аліна вирішила представити читачам/глядачам свій варіант сирної паски.

Як стверджує молода господиня, для її приготування не потрібен желатин та інші ущільнювачі сиру — цю місію виконають вершкове масло і згущене молоко.

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Отже, підготуйте:

сир — 600−700 г;

дрібку солі;

ванільний цукор — 10 г;

м'яке вершкове масло — 75 г;

згущене молоко — 100 г;

шоколад — 50 г.

Як бачимо, паска матиме ванільно-шоколадний смак.

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Але найбільший сюрприз для гостей за великоднім столом чекає всередині паски — адже туди Аліна додала вишневий джем, який має красиво витікти на тарілку.

«Виходить просто бомбічно, оригінально і смачно», — стверджує авторка рецепту.

Повну технологію приготування смаколика дивіться на відео.

А для тих, хто хоче приготувати на свято звичайну, печену паску, порадимо простий і водночас вишукано-сучасний рецепт крафіну від Євгена Клопотенка.

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