«Красуня з ляльковим голосом» Alina FooDee запропонувала рецепт «найсмачнішої сирної паски»: готується легко і без проблем
По мірі наближення Великодня у відповідальну справу приготування пасок включаються не тільки зірки шоубізнес — такі, як Оля Полякова, Даша Астаф'єва чи Злата Огнєвіч, але й визнані майстри своєї справи — такі як Євген Клопотенко чи Ліза Глінська.
Не змогли залишатись осторонь і автори Youtube-каналів про кулінарію, які, можливо, і не мають професійної освіти, але давно стали справжньому «профі» у сфері приготування страв.
І одна з них — добре відома читачам «ФАКТІВ» Alina FooDee, яку за вроду та специфічний голос часто жаотома називають «красунею з ляльковим голосом».
На своєму каналі вона показала декілька видів частувань на Великодень, в тому числі і свій авторський шедевр.
Сьогодні ж Аліна вирішила представити читачам/глядачам свій варіант сирної паски.
Як стверджує молода господиня, для її приготування не потрібен желатин та інші ущільнювачі сиру — цю місію виконають вершкове масло і згущене молоко.
Отже, підготуйте:
- сир — 600−700 г;
- дрібку солі;
- ванільний цукор — 10 г;
- м'яке вершкове масло — 75 г;
- згущене молоко — 100 г;
- шоколад — 50 г.
Як бачимо, паска матиме ванільно-шоколадний смак.
Але найбільший сюрприз для гостей за великоднім столом чекає всередині паски — адже туди Аліна додала вишневий джем, який має красиво витікти на тарілку.
«Виходить просто бомбічно, оригінально і смачно», — стверджує авторка рецепту.
Повну технологію приготування смаколика дивіться на відео.
А для тих, хто хоче приготувати на свято звичайну, печену паску, порадимо простий і водночас вишукано-сучасний рецепт крафіну від Євгена Клопотенка.126
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