«Влаштовує рознос українцям»: канцлера ФРН розкритикували за жарт про прохання України передати їй ракети Taurus

Днями канцлер Німеччини зустрівся з жителями міста Люнебург. Ті запитали Олафа Шольца, чому Берлін не постачає Києву німецькі далекобійні ракети Taurus. Проте канцлер відповів на запитання з іронією, пише телеграм-канал BILD_Russian.

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«Є зброя, яку можна постачати, тільки якщо зберігається контроль за всім, що з нею роблять. І тут не можна вести дебати, немов між друзями: „Ти що, мені не довіряєш?“ Звичайно, я довіряю моєму другові. Але тим не менше я б не став давати кожному всю зброю», — сказав Шольц і розсміявся.

Оглядач BILD Юліан Левеніч називає це «позбавленим смаку жартом за рахунок українців».

«Шольца тішить власний жарт — у той час як українці щодня стикаються зі смертю від російських ракет і дуже сподіваються на Taurus, щоб перерізати путіну шляхи постачання, — написав він. - Ефект від цього сміховинного виступу: канцлер знову влаштовує рознос українцям. Хоча бачить у них друзів. Але, очевидно, не довіряє їм настільки, щоб поставити необхідну їм зброю».

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Раніше військовий експерт Фабіан Хоффманн пояснив, чому канцлер Німеччини боїться постачати Taurus Україні.

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