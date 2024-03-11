Нещодавня пропозиція французького президента про те, що Захід не повинен виключати можливість відряджання військ на підтримку України, викликала не лише здивування, але й негайні заперечення з боку його союзників по НАТО. А ледь завуальована критика Макроном Німеччини за «боягузливу» позицію, викликала люту реакцію Берліна, спричинила майже безпрецедентну напругу у франко-німецьких відносинах і підірвала солідарність НАТО перед обличчям російської агресії, пише видання The Times.

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«Навіть після початку війни він наполягав на продовженні дипломатичних переговорів, — йдеться у статті. — До люті Києва і здивування його союзників по НАТО, він закликав їх не принижувати росію і запропонував гарантії безпеки для країни. Це відповідало уявленню про те, що Франція може стати мостом між росією і Заходом і повинна відігравати власну, незалежну від Вашингтона роль у відносинах між Сходом і Заходом. Але внутрішня політика вимагала змін. Намагаючись зберегти свій авторитет на батьківщині, пан Макрон вирішив атакувати проросійську позицію свого головного політичного суперника — Національного об'єднання Марін Ле Пен».

Складність полягає в тому, зазначається у статті, що нова роль Еммануеля Макрона погано зіграла на батьківщині, де його вважають прикладом президента, який готовий дотримуватися двох суперечливих політик одночасно, щоб побачити, яка з них буде кращою.

«Це також викликало антагонізм в Олафа Шольца, німецького канцлера, збентеженого жахливою прогалиною в системі безпеки, яка дозволила росії прослуховувати чутливі дискусії між військовими офіцерами, — пише The Times. — Нещодавно пан Макрон звинуватив Німеччину в безхребетності. Розгніваний помічник Шольца тоді поставив під сумнів власні зобов'язання Франції: загалом лише 1,18 мільярда євро на допомогу Україні, що робить її 14-ю серед союзників по НАТО, порівняно з німецькими витратами в 17,7 мільярда євро. Німеччина вважає відносини з Вашингтоном першочерговими, а Франція все ще прагне до лідерства в Європі. Москва може тільки радіти цим чварам».

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За словами авторів публікації, війна почала роз'їдати солідарність НАТО, оскільки витрати на підтримку України просочуються у європейську внутрішню політику, втома від війни породжує цинізм виборців, а життєво необхідна американська допомога застрягла в Конгресі.

«Британія також опинилася в цих рядах, оскільки в Уайтхоллі роздратовані витоками інформації про присутність військових радників в Україні. Якщо Захід хоче протистояти російській агресії, необхідно припинити показуху в столицях НАТО», — резюмують автори публікації.

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Між тим міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський позитивно прокоментував пропозицію Еммануеля Макрона відправити в Україну сухопутні війська.

А міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що його країна планує розмістити частину своїх підприємств з виробництва зброї на території України.

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