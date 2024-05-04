Починав кар’єру на комбікормовому заводі: Андрій Кравченко розповів, як досяг зіркового статусу «двійника Олега Винника»

Український співак Андрій Кравченко, який три тижні тому випустив пісню у «стилі молодого Олега Винника», і якого самого вже вважають майже зіркою, порівняно недавно з'явився на українській сцені.

ВІДЕО ДНЯ

До перших ознак популярності йому довелося працювати на зовсім не «артистичній» посаді. Про це він розповів у інтервʼю Аліні Доротюк.

На свою першу роботу артист вийшов після 8 класу.

«Взагалі, перша моя робота в житті була на комбікормовому заводі в селі. Я обдурив, що я після дев'ятого класу, а не після восьмого, тому що я сильно хотів працювати… Мені хотілося заробляти якусь копійку. Ми тягали там мішки по 50 кг із селітрою, що пальці роз'їдало», — пригадав Андрій Кравченко.

РЕКЛАМА

Пізніше в тому ж рідному селі школяр продавав овочі з городу на місцевому базарі. Так співак пропрацював аж до вступу в університет у Києві.

Вибір зірки впав на Київський національний університет культури і мистецтв, де доля звела його з ректором Михайлом Поплавським.

РЕКЛАМА

Однак перш ніж стати охоронцем у навчальному закладі, артист пройшов співбесіду в «Пузатій хаті», де протирав столи та видавав замовлення. Така робота не припала йому до душі, тому співак на третьому курсі змінив рід діяльності.

РЕКЛАМА

«Я побачив, що в університеті стоять хлопці красиві, вдягнені в костюми з краватками, сорочки білі, коротко підстрижені. І вони зустрічають тих студентів, які йдуть у шортах. Я захотів працювати там, тому що мені це близьке. Я любив, коли дивишся на людину, а в неї все чітко, немає зайвого шнурка», — пояснив співак.

Паралельно він працював у ресторанах, куди студента запрошували співати, здавав макулатуру на переробку та чіплявся за інші можливості підзаробити. Співак зізнався, що ніколи не витрачав багато грошей просто так і завжди відкладав.

Коли почалося повномасштабне вторгнення рф, зріс попит на українську музику та втік з України співак Олег Винник, аудиторія сама знайшла Андрія Кравченка. Його почали порівнювати з «ватажком вовчиць», але сам співак заперечує будь-яку подібність.

Втім, глядачеві краще знати, адже він голосує гаманцем за артиста, відвідуючи його концерти чи прослуховуючи кліпи у Мережі.

Тим часом дав про себе знати і сам пан Винник. Але, схоже, він не збирається повертатись до України, тому у Андрія Кравченка є всі шанси повністю замінити його у якості кумира «вовчиць».

41

Читайте нас у Facebook