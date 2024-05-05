«До 100 000 пострілів на місяць»: США вдвічі нарощують виробництво снарядів

За повідомленням Сухопутних військ США, Конгрес майже вдвічі збільшив фінансування на закупівлю та виробництво артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів, які, зокрема, поставляються в Україну.

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«За моїми підрахунками, у додатковій угоді ми просили близько 3,1 мільярда доларів на збільшення виробництва боєприпасів калібру 155 мм. Здається, ми отримали шість мільярдів доларів. Я думаю, що це вотум довіри на нашому шляху до 100 000 пострілів на місяць», — сказав Даг Буш, головний покупець озброєнь для армії США, пише sueddeutsche.de.

Після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року попит на 155-міліметрові боєприпаси стрімко зріс. Запаси союзників для власної оборони вичерпуються, оскільки вони постачають снаряди Києву. Українська армія випускає тисячі снарядів щодня.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав до якнайшвидшої доставки обіцяної американської зброї.

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«Я вдячний Конгресу США за його рішення, але також не повинно бути проблем зі швидкістю доставки та виконанням рішень, — сказав Зеленський. - Ми чекаємо, коли зброя для наших бійців прибуде в Україну».

Західні аналітики вважають, що через запізнення з постачанням американської воєнної допомоги на Україну чекають досить тяжкі часи.

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