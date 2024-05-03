Останні кілька тижнів для України стали справжніми американськими гірками емоцій. На лінії фронту жорстока російська агресивна війна не показує жодних ознак зупинки. Щобільше, російські війська просунулися вперед, особливо в Донецькій області. Хоча військова допомога США полегшує проблеми українців, основні перешкоди на шляху до перемоги у цій війні залишаються для захисників високими.

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«Проблеми з українського боку можна розбити на три ключові пункти: недостатнє постачання боєприпасів, нестача особового складу і погано розвинені оборонні споруди», — пише видання t-online.de.

Хоча американський пакет допомоги є величезним, він також має дві проблеми. На них вказує військовий експерт Крістіан Меллінг.

«По-перше, хоча допомога починається вже зараз, може пройти деякий час, перш ніж обладнання і боєприпаси дійсно потраплять на фронт. По-друге, навіть наймасштабніший пакет допомоги в якийсь момент буде використаний. Прихильники України повинні думати наперед. У європейців закінчується час», — попереджає Меллінг.

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З наближенням президентських виборів у листопаді та перспективою переобрання Дональда Трампа в Білий дім, США можуть незабаром втратити своїх найважливіших прихильників. Європейські союзники повинні будуть компенсувати це. Особливо важливим є одне. «Ми повинні вийти з ментальності різдвяного подарунка», — каже Меллінг. На думку експерта, українці повинні постійно отримувати те, що їм потрібно для перемоги у війні.

«Неадекватного пакету озброєння кожні пів року недостатньо», — каже він.

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Друга проблема — нестача кадрів з українського боку — також вирішується. У середині квітня український парламент ухвалив реформу мобілізаційного законодавства. Польський військовий аналітик Конрад Музика вважає нестачу особового складу «ключовим фактором, який матиме найбільший вплив на ситуацію на фронті в найближчі три-чотири місяці». Однак, якщо Україна опиниться під ще більшим тиском — наприклад, у випадку російського прориву — існує також можливість скорочення терміну їхньої підготовки. Це не збільшує шанси солдатів на виживання.

Спостерігачі також занепокоєні розширенням оборонних споруд. Військовий експерт Конрад Музика дотепер переважно ідентифікував «точкові позиції» на супутникових знімках з районів навколо Покровська і Костянтинівки, але не укріплені оборонні рубежі. На думку Конрада Музики, це сприяє фланговим маневрам, які російські війська вже проводять у цих районах. Російські війська атакують українські позиції з кількох боків.

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«Залишається сподіватися, що подальші укріплення будуть побудовані в глибині Донецької області», — каже аналітик.

З точки зору України, ситуація на фронті є «найгіршою з березня 2022 року», каже Музика. росія може ще більше розширити свою чисельну перевагу в боєприпасах, військовій техніці та особовому складі, а також у часі своїх атак.

«Україна ще не пережила свою найтемнішу годину, — вважає Конрад Музика. — Вона почнеться незабаром».

Військовий експерт має на увазі великий наступ російських збройних сил, який спостерігачі очікують в кінці весни або найпізніше влітку. Це може довести українську оборону до межі. Експерт Крістіан Меллінг також вважає, що, хоча Україна працює над поліпшенням ситуації, вона, ймовірно, залишатиметься нестабільною ще кілька місяців. «Росіяни використовують цей час», — каже Меллінг.

Однак, за словами Меллінга, поки що неможливо достеменно передбачити, чи розпочнуть російські збройні сили масштабний наступ найближчим часом. Ознаки, про які так часто говорять, можуть бути так само втручанням росії в інформаційний простір.

«Але росіяни знають, що їхні можливості зменшуватимуться зі збільшенням підтримки України з боку Заходу. Це ще одна причина, чому вони зараз посилюють свої атаки на Донбасі», — вважає він.

З усім тим, американський військовий пакет дає надію на пом'якшення ситуації для України. Зокрема, ракети малої дальності ATACMS з радіусом дії до 300 кілометрів можуть допомогти Україні. Меллінг не хоче оцінювати, чи можуть бути досягнуті гучні успіхи, про які часто говорять, або навіть статус «того, хто змінює правила гри».

Однак одне можна сказати напевно, наголошує експерт, що «постійна здатність українців атакувати цілі по всьому Криму радикально змінює зону небезпеки для росії». Проте росіяни далекі від того, щоб відмовитися від півострова. «Це було б політичним самогубством для путіна», — вважає Меллінг.

Раніше заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький висловив думку, що власними силами Україна не зможе перемогти росію на полі бою, тому доведеться домовлятися.

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