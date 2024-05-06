Синочку всього 5 місяців: воїн із Сумщини віддав життя за Україну

У Катеринівці провели в останню дорогу полеглого захисника — солдата Артема Шолоха. Воїну, який віддав життя за Україну, у червні мало б виповнитись 37 років. Товариський, добрий, веселий — таким його запам’ятають рідні, близькі та всі, хто знав захисника за життя, йдеться у повідомленні Лебединської міської ради.

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«Після подій 2014 року на сході країни Артем Шолох розпочав службу в зоні АТО/ООС. Згодом повернувся додому, жив і працював у Сумах. Створив міцну сім’ю. З початку повномасштабного вторгнення став на захист рідної країни. Був вірним військовій присязі. Під час проходження служби завжди проявляв стійкість і мужність. Він відчайдушно боровся за мир на українській землі, за спокій у рідній домівці, за безпеку родини».

Та 24 квітня 2024 року жорстока війна нещадно забрала життя героя. Навідник зенітного артилерійського відділення Артем Шолох загинув на Донецькому напрямку.

Вдома на захисника чекали мати, рідні брат і сестра, дружина, дев’ятирічна донечка і п’ятимісячний синочок.

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Поховали захисника з усіма військовими почестями на місцевому кладовищі. На його честь прозвучав Державний Гімн України і триразовий збройний залп.

Раніше повідомлялося про загибель на фронті актора Євгена Шумілова.

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