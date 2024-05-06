володимир путін вирізав серце оленя і подарував його колишньому прем’єр-міністру Італії Сільвіо Берлусконі, розповів в інтерв'ю, опублікованому в газеті Corriere della Sera, один з близьких соратників покійного колишнього прем'єр-міністра Італії.

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За словами Фабріціо Чіккітто, колишнього сенатора від партії Берлусконі «Вперед, Італіє!», інцидент стався у 2013 році, коли російський президент запросив Берлусконі на полювання під час спільного відпочинку на одній з його дач.

«Володимир показав мені жорстоку натуру, яку я не уявляв у такій добрій і раціональній людині», — згадує Чіккітто слова Берлусконі, сказані ним після повернення з росії.

Обидва чоловіки зізнавалися, що були близькими: Берлусконі захищав путіна навіть після його повномасштабного вторгнення в Україну, а російський президент називав медіа-магната-політика «справжнім другом» після його смерті в червні минулого року.

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За словами Чіккітто, Берлусконі прийняв пропозицію путіна поїхати на полювання, хоча ніколи в житті навіть не торкався рушниці. Опинившись у лісі, російський президент передав Берлусконі рушницю, і вони пішли разом по снігу.

Коли путін помітив двох оленів, він закликав Сільвіо Берлусконі прицілитися.

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«Це твій. Стріляй», — сказав путін Берлусконі, розповідає Чіккітто.

Коли італієць відмовився, володимир путін застрелив обох оленів і задоволено подивився на нього.

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Потім путін спустився вниз по схилу, тримаючи в руках ніж. Він четвертував звіра і витягнув його серце. Потім він попросив людину зі свого оточення подати дерев'яну тацю, на яку поклав закривавлений шматок м'яса, сказавши, що з нього вийде виняткова страва. Після цього Берлусконі сховався за деревом і його знудило.

Колишній прем'єр-міністр все ж таки спробував захистити свого друга.

«Можливо, це просто мисливський звичай», — згадував Чіккітто його слова.

Раніше повідомлялося, що в Італії оголосили заповіт Берлусконі, однак «безцінна» колекція картин виявилася купою мотлоху, яка завдає спадкоємцям одні неприємності.

Фото Getty Images

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