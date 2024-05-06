На перше місце вирвався «Барабан»: названо Топ-5 українських хітів тижня

На відміну від минулих років українська музика зараз знаходиться на підйомі, і кожного дня з'являються багато нових пісень, які згодом мають всі шанси стати хітами.

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Не помітити цього явища в YouTube Music просто не могли, тому почали складати рейтинг пісень українського YouTube на основі багатьох факторів, що вказують на популярність пісні. Дані обробляються алгоритмами платформи для визначення найпопулярніших композицій, які ми зараз розглянемо.

В результаті регулярно з'являються ТОП-100 тижня, з яких більшість слухачів цікавлять пісні, що зайняли верхні рядки «хіт-параду».

Чемпіонами минулого тижня стали 5 пісень.

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На першому місці — «Барабан», яку презентував на своєму концерті Артем Пивоваров разом із загадковою KLAVDIA PETRIVNA. Основою пісні став вірш «Барабан Печалі» українського поета-футуриста, представника Розстріляного Відродження Ґео Шкурупія.

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Друге місце — у пісні «А я все плакала», яку виконали DOROFEEVA та LEBIGA.

«Багато людей в інтернеті забувають, що ті буквочки, які вони пишуть, дуже жорстко впливають на людей, які це читають. Сваряться між собою, звертають увагу на якісь дрібниці, шукають, за що б зачепитись. Ми думаємо, що це НЕПРИКОЛЬНО. І хай наш хіт стане нагадуванням про те, що краще діджитально обіймати одне одного та підтримувати, ніж продовжувати викидати одне на одного образи та злість», — йдеться у анонсі до кліпу.

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Замикає трійку пісня «Нагадай», яку виконує Марія Довгалюк (Domiy).

«Як то любити?» — на перший погляд просте, але одне з найголовніших питань нашого життя. Людині потрібна людина, щоб отримати відповідь. Саме про це вам нагадає моя пісня", — вважає виконавиця.

Четверте місце займає пісня «Покохай мене» у виконанні Chico & Qatoshi, 100лиця.

«Сповнена символами та почуттями, які змушують повертатись до тексту, пісня викликала жваві обговорення», — вважають виконавці.

І, нарешті, пісня «Teresa & Maria» у виконанні alyona alyona та Jerry Heil. Текст пісні містить відсилання до образів матері Терези та Діви Марії, а сенс композиції полягає в об'єднанні жінок, щоб здобути важливу перемогу. Зокрема, виступ двох жінок вважали символічним, бо він показував об'єднання України для боротьби з ворогом.

Нагадаємо, поки українці святкували Великдень, свої нові пісні запрем'єрили Асафатов, Степан Гіга, Сашко Положинський з Бажаною, Сергій Піскун, Андрій Кравченко та «Карта світу». Можливо, колись ми їх також побачимо у ТОП-5 найкращих пісень.

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