«Нічого не змінилось»: на думку західних аналітиків, під час шостого терміну влади путіна головною для нього буде війна в Україні

путін, який готує черговий великий наступ в Україні, побудував в росії диктаторський режим і вшосте буде називати себе президентом рф. Це станеться після того, як Европарламент не визнав його вибори легітимними. Але на внутрішню політику в росії це ніяк не вплине. Бо путін за 25 років свого правління придушив політичну опозицію, вигнав з країни незалежних журналістів і пропагує дедалі більшу відданість «традиційним цінностям». Як пише Associated Press, з таким домінуючим рівнем влади, те, що путін робитиме під час свого наступного терміну, є складним питанням як в рф, так і за кордоном.

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«Війна в Україні займає центральне місце в нинішньому політичному проєкті пуіна. Я не бачу нічого, що вказувало б на те, що це зміниться. І це впливає на все інше», — цитує АР Браяна Тейлора, професора Сиракузького університету і автора книги «Кодекс путінізма».

Він впевнений: «путін мислить себе у великому історичному контексті російських земель, повертаючи Україну туди, де вона має бути на його погляд, такі в нього ідеї. І я думаю, що вони переважають будь-які програми соціально-економічного характеру».

Цілком можливо, що путін спробує закріпити дорогий успіх в Україні новим нападом деінде. Так пише в журналі Foreign Policy професор міжнародних відносин Гарвардського університету Стівен Волт.

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«Але також цілком можливо, що амбіції путіна не виходять за рамки того, що росія здобула величезною ціною, і що він не має потреби або бажання грати в азартні ігри на більше. І росія буде не в тому стані, щоб розпочати нові агресивні війни, коли війна в Україні нарешті закінчиться», — каже Волт.

Нагадаємо, що західні воєнні аналітики скептично оцінюють плани російських військових здобути які-небудь значущі завоювання в Україні до сакральної дати для путіна — 9 травня.

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