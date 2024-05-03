путін планує великий наступ: у ЗМІ назвали потенційні напрямки

Два високопосадовці української розвідки повідомили газеті Financial Times, що вони очікують початку нового великого російського наступу наприкінці травня. Напередодні такої операції, за словами співрозмовників видання, росія завдає ракетних ударів по Харкову та іншим стратегічно важливим містам. Джерело в українській армії розповіло Bild, що побоюється нападу на Харків за участю від 20 000 до 40 000 осіб.

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«Тоді нам доведеться вирішити, чи хочемо ми захищати північ чи схід. І те, й інше робити неможливо», — сказав він.

Крім того, один із українських військових на умовах анонімності повідомив Bild, що також вважає найбільш вірогідним сценарієм російського наступу атаку на Харків.

«За два роки росіяни зрозуміли, як ефективно використовувати свої сили для наступальних операцій. Зараз на фронт часто скидають безліч бомб. Не як раніше — лише у кілька незначних ангарів, а в кожну будівлю, яку ми тримаємо», — прокоментував ситуацію для видання український офіцер.

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За його словами, ЗСУ «не можуть нічого зробити» без боєприпасів та ракет для систем ППО. При цьому зараз українські військові зводять кілометри протитанкових загороджень.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що військовий експерт назвав головні проблеми, з якими зіткнулася українська армія на сході.

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