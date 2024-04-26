Не секрет, що росія, втративши у війні проти України сотні одиниць техніки, спрямувала свою економіку на виробництво зброї. Однак міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, плани рф є більш далекосяжними, ніж прийнято вважати. За його оцінкою, росія вже виробляє зброю та боєприпаси, які виходять за межі того, що потрібно для агресивної війни проти України.

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«Відзначається, що зі збільшенням витрат на озброєння та порядком військової економіки значна частина того, що виробляється, більше не йде на фронт, а потрапляє на склади, — сказав Пісторіус у програмі ARD „Maischberger“. — Тепер ви можете бути наївними і сказати, що він робить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав, що він робить це тому, що у нього є певні плани», пише t-оnline.

Бориса Пісторіуса запитали, чи поділяє він оцінки балтійських республік про те, що росія може бути готова напасти на територію НАТО через кілька років.

«Військові експерти та експерти зі зброї кажуть, що росія зараз переозброюється», — відповів він.

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Раніше міністр оборони Німеччини вже заявляв, що вважає можливим напад росії на інші країни. «Наші експерти очікують періоду від п’яти до восьми років, протягом якого це стане можливим», — казав він у січні.

Подібні оцінки можна почути від багатьох високопоставлених західних військових і політиків. Однак конкретні часові рамки завжди відрізняються. У лютому The Financial Times повідомила, що росія хоче подвоїти чисельність своїх військ на кордонах з Фінляндією та Балтією, готуючись таким чином до конфлікту з НАТО протягом наступних десяти років. Відповідну інформацію газета отримала від спецслужби Естонії.

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Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен заявив у лютому, що не можна виключати, що росія може перевірити на міцність статтю 5 Договору про НАТО через три-п'ять років. «Це не була оцінка НАТО в 2023 році. Це нові висновки, які зараз виходять на перший план», — сказав Поульсен.

Голова військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що термін від трьох до семи років є періодом, який більшість експертів у країнах НАТО вважають реалістичним.

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У будь-якому випадку, фактом є те, що росія зараз скерувала свою економіку на виробництво зброї, боєприпасів та іншої військової техніки. Підприємства працюють в три зміни. Згідно з прогнозом Віденського інституту міжнародних економічних досліджень (WIIW), російська економіка цього року зросте на 2,8 відсотка, а наступного — трохи повільніше — на 2,5 відсотка.

«У путіна грошей на війну не залишиться, — сказав експерт WIIW Василь Астров. — Для російської економіки питання більше в тому, що буде після війни, оскільки вона зараз повністю від неї залежить».

Однак сценарії також відрізняються, оскільки подальший хід війни фундаментально залежатиме від розвитку подій в Україні.

Водночас, зазначають експерти, Європа не поспішає нарощувати виробництво зброї та боєприпасів — не лише на рівні, необхідному для підтримки Києва, але й для поповнення запасів, необхідних НАТО для власних збройних сил. А це прирікає Альянс на поразку.

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