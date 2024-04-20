Дика і магічна троянда: Геля Зозуля представила офіційну версію пісні «Сьомий елемент»

Одна з найбільш талановитих українських співачок житомирянка Геля Зозуля, яка має всі складові для успіху у шоу-бізнесі: голос, вроду, і, певно, надійних партнерів та спонсорів.

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А кожна її пісня досить швидко стає хітом — як, приміром, «Троянда без шипів».

Ця пісня давно розривала всі соціальні платформи, але, як виявилося, так команда Гелі «розкручувала» її згідно правил пісенного маркетингу — дозовано, з використанням всіх можливих джерел.

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Крім того, виявилось, що назва пісні — не «Троянда», а «Сьомий елемент» — певно, виходячи з міркувань, що «П'ятим елементом» була героїня Міли Йовович в однойменному фільмі.

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«НАРЕШТІ #сьомийелемент вже на всіх платформах!» — написала співачка в Instagram.

Також в анонсі до кліпу йдеться про те, що, «незважаючи на мелодійність та легкий характер треку, він, як завжди, несе в собі глибокий сенс та має скандальне підґрунтя».

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Виявляється, «Сьомий елемент» був створений після неприємної історії з Альоною Альоною, яку захейтили ведучі YouTube-каналу «Ісландія ТВ», висміюючи фізіологічні особливості дівчини.

Тобто, звернення «не біси» — це спроба достукатися до хамовитих невігласів.

«Сьомий елемент» — це не просто пісня, це маніфест жіночої сили та єднання", — стверджують у команді співачки.

Глядачі захоплено зустріли реліз, відреагувавши лайками. При цьому вказали, що якщо Геля і троянда, то явно «дика, колюча і яскраво непередбачувана» та «магічна троянда, невловима як фата-моргана».

Нагадаємо, 19 квітня у київському Палаці спорту вперше на сцені з'явилася запрошена гостя першого з трьох концертів Артема Пивоварова Klavdia Petrivna. Артисти презентували спільний трек, створений в рамках проєкту «Твої вірші мої ноти».

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