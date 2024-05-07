«На нас можна покластися»: Шольц заявив про підтримку у разі нападу рф на країни Балтії

Канцлер Олаф Шольц, якого нещодавно розкритикували за жарт про прохання України передати їй ракети Taurus, запевнив партнерів по НАТО в регіоні Балтійського моря в надійній військовій підтримці Німеччини.

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«Німеччина непохитно підтримує країни Балтії, — сказав політик у Пабраде, Литва, де він відвідував німецьких солдатів. — Німеччина робить дуже великі інвестиції в Бундесвер і тісно співпрацює з країнами-партнерами по НАТО. А це означає, що ми даємо один одному захист і що всі держави можуть покладатися на нас, щоб захищати кожен сантиметр своєї території», пише t-online.

У відповідь на зміну безпекової ситуації після вторгнення росії в Україну та агресивну появу росії на східному фланзі НАТО Німеччина розпочала розгортання бригади з близько 4800 солдатами в Литві. Солдати 10-ї танкової дивізії Федеральних збройних сил Німеччини у Литві в даний час беруть участь у великих навчаннях НАТО.

Раніше «ФАКТИ» публікували заяву Еммануеля Макрона: «Якщо росія переможе в Україні, у нас більше не буде безпеки в Європі».

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