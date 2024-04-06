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«У путіна є готовий план атаки на країни Балтії»: політолог назвав ймовірне місце першого удару

15:09 7 квітня 2024
напад на Балтію

Сценарій, за якого білорусь може стати плацдармом для нападу путіна на країни НАТО, стає все більш реальним. Днями лукашенко закликав білорусів готуватися до війни. До цього він у військовій формі з'явився на кордоні з Литвою і говорив про Сувалкський коридор. Український політолог та професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Петро Олещук впевнений, що це не просто банальна заява.

«Це російська ІПСО, покликана насамперед знову підвищити ставки. лукашенко — дуже зручний інструмент такого підвищення, тому що він начебто суверенний правитель, з іншого боку — повністю від рф залежний, — пояснює експерт. — путін завжди може через нього транслювати різноманітні погрози. Якщо ж щось піде не так, то він завжди може сказати, мовляв, це особиста ініціатива лукашенка, а ми до цього стосунку не маємо. Якщо ж російське керівництво справді ухвалить рішення про початок будь-якої військової операції проти країн НАТО, то я на 90% впевнений, що вона почнеться саме з території білорусі та за безпосередньої участі лукашенка».

Бої можуть початись із пробивання Сувалкського коридору в Калінінградську область, впевнений політолог.

«Потрібно розглядати сценарій атаки рф на країни НАТО не з метою захоплення, а щоб показати слабкість Альянсу. Що не буде швидкої адекватної реакції, швидкої відповіді. Я впевнений, що такий сценарій у росії є. Він розглядається в міру того, як російське керівництво вважає, що НАТО показує слабкість, а їхні власні сили (на їхню думку) зростають. Думаю, у путіна на столі є план такої атаки, і вона буде за активної участі лукашенка», — вважає Петро Олещук.

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Раніше політолог Євген Магда заявив, що Україна найближчим часом може розірвати дипломатичні відносини з білоруссю.

А колишній командувач НАТО Джеймс Ставрідіс попередив союзників про нову стратегію путіна з дестабілізації країн Європи.

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