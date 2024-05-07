Кабмін продовжив термін дії бронювання від мобілізації

Кабінет міністрів України вирішив продовжити на місяць термін дії усіх чинних бронювань від мобілізації. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

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«Установлено, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно із постановою КМУ від 27.01.2023 N 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації на воєнний час», які не закінчилися на день прийняття цього рішення, продовжуються автоматично на один місяць», — йдеться у повідомленні.

Так, рішення уряду передбачає, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, які надані за постановою № 76 і не закінчилися станом на 7 травня, автоматично продовжуються на один місяць.

В соцмережах пишуть, що таке рішення уряду може бути пов’язане з великими чергами біля ТЦК. Деякі чоловіки вже стоять другий день, щоб потрапити до ТЦК.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як працюватиме електронний кабінет військовозобов'язаного та чи можна отримати через нього відстрочку.

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