Вночі ворог атакував Україну десятками дронів та ракет: в Повітряних силах назвали збиті цілі

Під час масованої атаки на Україну в ніч на 8 травня російський ворог застосував 76 засобів повітряного нападу — 55 ракет та 21 ударний безпілотник, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

ВІДЕО ДНЯ

Українські військові знищили 39 ракет та 20 ударних дронів.

До відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

РЕКЛАМА

В результаті протиповітряного бою знищено 59 повітряних цілей:

- 33 крилаті ракети Х-101/Х-555;

- 4 крилаті ракети «Калібр»;

- 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

- 20 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

Росіяни запустили повітряні цілі з окупованих територій України та з рф. Так, один «Кинжал», три «Іскандери» чотири «Калібра"запустили з Криму, 45 крилатих ракет Х-101/Х-555- з Саратовської області, дві авіаракети Х-59/Х-69 — з Запорізької області, «Кинджал» — з Тамбовської області рф. «Шахеди» запускались з районів Приморсько-Ахтарська та Курської області росії.

РЕКЛАМА

В результаті атаки на Київщині у декількох районах області пошкоджено приватні домоволодіння та транспортний засіб. Через атаку здійнялися пожежі. На місцях пожеж працюють рятувальники, повідомили у ДСНС.

РЕКЛАМА

Вранці російські війська атакували залізничний вокзал у Херсоні. Пошкоджені колії та будівля вокзалу, рух поїздів тимчасово обмежили. Пасажири перебувають у безпеці, повідомили в Укрзалізниці.

Також, за інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Дворічанське, Синьківка.

Своєю чергою, у Генштабі повідомили про втрати, які зазнала росія під час наземних операцій на фронті. Зокрема, знищено 970 окупантів, 13 танків та 30 артсистем.

Як повідомляли «ФАКТИ», Харків постійно перебуває під обстрілами росіян. Ворог намагається перетворити місто на сіру зону, непридатну для проживання людей. На цей час поблизу кордону з Україною російська армія зосередила близько 50 тисяч військовослужбовців. За інформацією американського Інституту дослідження війни (ISW), росіяни мають намір наступати на північно-східні регіони України, включаючи Харків.

125

Читайте нас у Facebook