Вкрадений «Золотий м'яч» Марадони з ЧС-1986 продадуть за мільйони: хто зірве куш

«Золотий м'яч» найкращого футболіста чемпіонату світу 1986 року в Мексиці Дієго Марадони, який помер у віці 60 років, що близько чверті століття вважався втраченим, буде проданий у Парижі 6 червня, повідомляє аукціонний будинок Aguttes.

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Легендарного аргентинця нагородили трофеєм за свою блискучу гру на турнірі, де він був капітаном Аргентини у переможному фіналі ЧС-1986 з командою ФРН (3:2). На тому ж турнірі, лише у чвертьфіналі, Дієго забив суперечливий гол, відомий як «Рука Бога», та «Гол століття», що дозволило аргентинцям перемогти англійців (2:1).

Відео голів Дієго Марадони у матчі Аргентина — Англія — 2:1 на ЧС-1986

Стартова ціна цього лота не розголошується, але вона оцінюється в кілька мільйонів євро. Цінний «Золотий м'яч» не лише значущістю, а й кримінальною історією, якою нагорода огорнута.

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Як відомо, Марадона отримав приз на церемонії у кабарі «Лідо» на Єлисейських полях у Парижі 1986 року. Згодом він зник, породивши чутки.

Подейкували, що Марадона програв його в покер або продав в рахунок погашення боргів. Також була версія, що Дієго зберігав його в сейфі в банку Неаполя, який був пограбований місцевими гангстерами 1989 року, коли футболіст грав за «Наполі». За «визнанням» одного з членів мафії, трофей потім переплавили у золоті монети.

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«Надумана теорія з огляду на те, що нагорода була зроблена зі сплаву золота та міді», — йдеться в аукціонному каталозі Aguttes.

Насправді, як повідомляє France Football, «Золотий м'яч» Марадони, котрого, до речі, поховали без серця, справді був викрадений з банку в Неаполі 1989 року, але ні на які монети його не переплавляли. Aguttes повідомив, що трофей знову з'явився у 2016 році серед інших лотів, придбаних із приватної колекції на аукціоні у Парижі. Тоді скромний колекціонер Абдельхамід зізнався, що купив його за кількасот євро, не знаючи, що це та нагорода.

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Згідно з французьким законодавством, колекціонер має всі підстави, щоб вважатися власником «Золотого м'яча», оскільки він купив його, не знаючи, що його вкрали, а Марадона, як і його спадкоємці, не заявили права на нагороду протягом трьох років після купівлі. Таким чином, кілька мільйонів євро опиняться саме у кишені Абдельхаміда.

«Трофей був ретельно досліджений і визнаний трофеєм „Золотий м'яч Adidas“ Дієго Марадони», — заявив аукціонний будинок.

До речі, учасникам торгів для участі в аукціоні 6 червня буде запропоновано внести депозит у розмірі 150 тисяч євро. Як відомо, у 2021 році аукціон з продажу речей Марадони завершився провалом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболку Дієго Марадони, в якій було забито два легендарні голи, продано за 9 млн доларів.

Фото France Football

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