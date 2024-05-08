«Жодних ліній оборони часів Порошенка не існувало»: боєць про фортифікації на фронті

Фортифікаційні споруди та укріплення, які будувались за часів президентства Петра Порошенка та мали б спинити росіян, не відповідали рівню загрози, а на багатьох важливих ділянках їх взагалі не існувало. Про це заявив в інтерв'ю учасник війни боєць Олексій «Сталкер», коментуючи виділення Урядом України 38 млрд грн на інтенсивне будівництво фортифікацій.

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Захисник акцентує на відповідальності Порошенка, який, на його думку, попри публічні заяви в реальності не врахував загроз з боку рф.



З початку російсько-української війни у 2014 році роботи по будівництву фортифікацій були недостатніми, а велика кількість фортифікаційних споруд була неякісною.

«Ліній оборони в тилах Авдіївки фактично не було, укріплень, місцями бригади щось зробили, проте були ситуації коли бійці окопувались в голому полі і ніяких ліній часів Порошенка не існувало», — сказав Олексій «Cталкер», коментуючи питання про будівництво ліній оборони за часів президентства Порошенка.

Військовий також пояснює негативне ставлення добровольців до експрезидента Порошенка тиском на них та перемовинами з ворогом.

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«Хто робив мирні перемовини з сепаратистами? Він (Порошенко — Авт.) дає можливість ворогу спокійно провести реорганізацію, завезти БК, поповнитися. Давайте от мирні перемовини. Ну, як будуть добровольці до нього після цього ставитись?» — запитав Олексій «Cталкер».

Як повідомлялось раніше, на будівництві проєкту «Стіна» було освоєно 2,4 млрд грн. Наразі справа щодо заволодіння грошима, призначеними на інженерно-технічне облаштування українсько-російського кордону, розглядається Вищим антикорупційним судом України.

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