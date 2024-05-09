Рада затвердила нові суми штрафів для ухилянтів

Парламент проголосував в цілому за внесення змін в Кримінальний кодекс та Кодекс про адміністративне правопорушення щодо порушення мобілізації. З документу раніше були прибрані положення щодо кримінальної відповідальності та штрафів у розмірі 200 тисяч гривень.

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Цей проєкт закону підтримали 256 нардепів, повідомив парламентар Ярослав Железняк.

«Обʼєктивно, всі зміни, про пом'якшення, які обіцяв внести комітет, зробили. Багато негативних норм прибрали», — додав він.

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Раніше адвокат Микола Максимов розповідав про певні нестиковки у накладанні штрафів, та попереджав, що нікуди не зникає ризик арешту банківських рахунків і майна у разі несплати.

Фото зі сторінки Ярослава Железняка

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