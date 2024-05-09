Зеленський звільнив Залужного з військової служби

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким звільнив з військової служби колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного.

В документі вказано, що Залужного звільнили «за станом здоров'я з правом носіння військової форми одягу». Відомо, що невдовзі Валерій Федорович має очолити українське диппредставництво у Великій Британії.

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Іншим указом Сергій Лупанчук був звільнений з посади керівника Силами спецоперацій ЗСУ.

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На місце Лупанчука призначений Олександр Трепак.

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Нагадаєм, що 9 травня Верховна Рада України відправила у відставку віце-прем'єра Олександра Кубракова і аграрного міністра Миколу Сольського.

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Фото зі сторінки Валерія Залужного у соцмережах

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