«Не варто було міняти одного на іншого, який нічим не кращий»: британський експерт про звільнення Залужного

Звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ пов’язано з некомпетентними людьми у його команді. Деякі з них керували контрнаступом, хоча не мали достатньо розуміння та умінь. Далась взнаки й втома генерала. Про це заявив експерт із питань безпеки, полковник британської армії Глен Грант в в інтерв’ю Telegraf.

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«Було чимало некомпетентних людей у команді Залужного, кого там взагалі не повинно було бути. Той, хто безпосередньо керував контрнаступом, у жодному разі не повинен був цим займатись. Там ні розуміння, ні уміння не було. Щодо Залужного, то це було політичне звільнення, а також — через те, що чимало речей відбувались не так добре, як хотілося б. Хоча Залужний — великий мотиватор. Мене хвилює, що серед цих шести десятків звільнених були й дуже, дуже хороші офіцери. Можливо, Залужний був одним із них», — сказав Грант.

Полковник британської армії Глен Грант

Змінювати офіцерів — це нормальна практика у будь-якій країні, зазначив британський полковник.

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«Хоча це абсолютно очевидно, що Залужний був страшенно втомлений, і це не дивно. Потрібно міняти й освіжати офіцерів. Але чого ніколи не варто робити — це міняти одного на другого, який нічим не кращий за того, кого звільняють», — сказав Грант.

Раніше генерал-полковник Олександр Сирський, який був призначений на посаду головнокомандувача Збройних Сил України, також прокоментував звільнення свого попередника Валерія Залужного, зазначивши, що у президента були «вагомі причини» для такого рішення.

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Додамо, що днями президент звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО і призначив на його місце голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Фото в заголовку зі сторінки Валерія Залужного у Facebook

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